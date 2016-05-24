Playoff, semifinale: splendida Venezia, Milano sconfitta anche in gara 3

L'exploit di gara 1 non era un caso isolato. Ora lo sappiamo.o. Chi si aspettava una serie dominata dall'Olimpia ha fatto male i suoi conti. I veneziani sono solidi in difesa ed eccellenti in attacco anche in gara 3:dopo essere stata sotto anche di 21 punti. La Reyer conquista quindi il punto del 2-1, conancora ad altissimi livelli. Le rotazioni di Repesa non convincono (Sanders fuori): l'Olimpia viene presa a schiaffi dai padroni di casa fin dal primo quarto, e per tutta la durata del match si rivelerà incapace di imbastire una reazione concreta,. Pronti, via, e Venezia fa subito capire le sue intenzioni. Dopo 5 minuti l'Umana è già avanti 12-4, e. Milano, per farla breve, non è ancora scesa sul parquet. Nel secondo quarto Venezia continua a colpire ai fianchi l'avversario, che resta intontito.; Milano, al contrario, non può aggrapparsi ai suoi uomini migliori, davvero opachi. Si salva il solo McLean, l'unico che prova a tenere testa agli scatenati uomini di coach De Raffaele. Ma il risultato, a fine primo tempo, non ammette repliche: 48-31, Venezia domina. Un sussulto l'Olimpia ce l'ha nel terzo quarto, quando recupera parte dello svantaggio, toccando il -13. Venezia non si scompone e torna a macinare gioco e punti:. Simon tiene a galla gli ospiti, ma l'antisportivo su Gentile taglia le gambe a Repesa. Nel finale le squadre pagano un pò di stanchezza:, ma entrambi in quintetti non vanno più a canestro, fino alla tripla di Pargo che chiude il match. Finisce 73-62 per Venezia, che regala una grande gioia ad. La Reyer è ora avanti per 2-1, e legittimamente ci crede. L'Olimpia è apparsa molto nervosa: Repesa sa bene che serviràgià da domani sera (sempre sul parquet di Venezia) in gara 4. Altrimenti l'incubo di una cocente eliminazione comincerà a farsi sempre più reale.