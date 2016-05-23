Playoff NBA, gara 3 semifinale: uragano Oklahoma, Golden State a pezzi
di Redazione
23/05/2016
L'uragano Oklahoma si abbatte su Golden State. I Thunder demoliscono i gialloblu di Kerr in gara 3 e si portano avanti in questa finale di Conference ricca di colpi di scena. Oklahoma ora conduce 2-1 una serie che sta diventando molto difficile per i Warriors, dominatori della regular season. I Thunder si coccolano due fenomeni come Durant e Westbrook, capaci ancora una volta di toccare entrambi quota 30 (Durant ne fa 33, ndr); Golden State si innervosisce proprio nel momento caldo del match, quando Oklahoma spinge e canestro dopo canestro abbatte le certezze degli ospiti. Male Draymond Green, che si becca anche un antisportivo nel secondo quarto dopo aver rifilato un calcione a Steven Adams: gesto che potrebbe costargli la squalifica in gara 4. Oklahoma gioca una gara senza nemmeno una sbavatura, e lo si vede fin dal primo quarto. I Thunder accumulano subito un discreto vantaggio, grazie ad un Westbrook già dentro la partita; Golden State torna sotto con Igoudala e chiude il primo quarto distanziata di soli 6 punti (34-28). Ma nel secondo Oklahoma torna a martellare, con un attacco praticamente perfetto: il parziale è di 17-1, complici i tantissimi errori al tiro dei Warriors. A fine primo tempo Oklahoma è +25 (72-47). Che Golden State abbia perso la bussola lo si capisce anche dal fallaccio di Green (autore anche di un pessimo primo tempo, ndr), che si prende un antisportivo e rischia di saltare gara 4. E infatti nel terzo quarto i Warriors non riescono a reagire. Anzi. Oklahoma continua a colpire, con Westbrook e Durant praticamente inarrestabili: a 1'18'' dalla fine del terzo i Thunder sono sopra di 41. L'ultimo quarto praticamente non si gioca. Golden State non accenna neppure la rimonta, Oklahoma si limita a controllare e a portare a casa il punto del 2-1, con la Chesapeake Energy Arena in visibilio. Dominio a rimbalzo per OKC (52 contro i 38 degli avversari) che mette sei giocatori tra i 33 e 10 punti; dall'altra parte, solo Curry (24 punti) e Thompson (18) vanno in doppia cifra. Gara 4 in programma nella notte (ore 3) tra martedì e mercoledì, sempre sul parquet di Oklahoma. Grossa occasione per gli uomini di coach Donovan per mettere una seria ipoteca sulla finale playoff.
