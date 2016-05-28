Playoff, gara 5 semifinale: Venezia battuta, Milano è sul 3-2

Sul proprio parquet, i biancorossi non lasciano scampo a Venezia:. Un match che l'Olimpia è riuscita a controllare dall'inizio alla fine, grazie anche alla prova "monstre" di. Milano riesce quindi a ribaltare una serie che si stava facendo complicata: manca solo una vittoria per accedere alla finale scudetto., e domenica sera al PalaTaliercio si prevede una gara 6 senza esclusione di colpi. La sfida parte subito all'insegna di Milano.. L'Olimpia costruisce un buon vantaggio, ma l'Umana rimonta e sorpassa al 6'30'' (13-14). La gara si mantiene su un sostanziale equilibrio, fino alla tripla di Sanders, che permette ai padroni di casa di. Nel secondo quarto l'Olimpia prova ad accelerare., ma il solito Pargo e Stefano Tonut fanno tornare l'Umana a -3 (38-35). Milano è comunque brava a chiudere il primo tempo avanti di 6 punti (46-40), ma nel terzo quarto comincia a perdere brillantezza.: solo un canestro di Lafayette all'ultimo secondo permette a Milano di andare all'ultimo quarto con un piccolo vantaggio (60-58). E' proprio nell'ultima frazione che Cerella mette il turbo: due triple consecutive, Milano vola a +7. Ma lo spirito combattivo degli ospiti è ormai arcinoto, e Green tiene a galla la Reyer.(fino a quel momento molto impreciso) che regala il +10 a coach Repesa. Da quel momento in poi l'Olimpia si limiterà a controllare il match, portando a casa il preziosissimo punto del 3-2.. Sarà il parquet veneziano a dirci se l'Umana riuscirà ad allungare il discorso fino a gara 7, o se Milano volerà in finale contro una tra Reggio Emilia e Avellino.