Playoff: la Reyer Venezia concede il bis contro Pistoia e vola sul 2-0

La Reyer Venezia si ripete nella seconda sfida del Taliercio, ma soffre più del dovuto la grande intraprendenza dei toscani.

Labissa il successo di due giorni fa e incamera il 2-0 con il quale conduce la serie playoff contro la. Questa volta, però, gli ospiti sono andati più vicini che mai al colpaccio sfiorandolo nei momenti caldi della sfida. Sugli scudi il prezioso contributo di(18 punti) e di, che ha fatto sentire il proprio peso sotto le plance catturando 8 rimbalzi. I due giocatori della Reyer Venezia, insieme al solitohanno preso per mano la squadra di coachnei momenti topici della sfida, conducendola verso il secondo successo nella serie. Gli ospiti approcciano meglio alla gara e volano subito sull'8-2 e poi sul 10-19. I padroni di casa fanno fatica a trovare la via del canestro e commettono alcune ingenuità consentendo ai toscani di chiudere avanti il primo quarto per 22-28.Pistoia ha il torto di calare di ritmo nel secondo quarto, mentre Venezia serra le fila in difesa e concede pochissimo agli avversari. Un parziale mortifero di 14-4 consente ai lagunari di mettere la testa avanti, poiregalano il primo vantaggio corposo, mentre Pistoia fa registrare un incredibile 1/17 al tiro nel secondo quarto che vanifica quanto di buono costruito in apertura di gara. Si va al riposo lungo sul 36-32, ma la sensazione è che i padroni di casa avrebbero potuto rendere il gap ancora più evidente se non avessero gettato alle ortiche qualche pallone di troppo. L'avvio della ripresa è di marca veneta (40-32) ma Pistoia prova con i denti a rimanere attaccata nel punteggio. Non giova alla causa dei toscani l'espulsione del tecnicoa 1'26” dalla fine del quarto che termina con Venezia avanti di 4 punti sul 50-46. Pistoia inizia l'ultimo quarto con maggiore decisione e si porta sul 60-59, ma una tripla di Peric ristabilisce prontamente le distanze.manda i toscani sotto di 8 punti (67-59) a 3'23” dalla fine dalla sirena. Pistoia spreca tantissimo dalla lunetta (parziale di 1/6) ma riesce a rifarsi sotto e a portarsi sul 67-65. Ci pensa, però, il solitoa frenare le velleità degli ospiti, realizzando una tripla importantissima a 52” dalla fine.prova a tenere in corsa la The Flexx che si riporta a due sole lunghezze di distacco la ma lotteria dei tiri liberi, premia la Reyer Venezia. Tra due giorni si gioca a Pistoia. Venezia: Peric 18, Tonut 13, Haynes 10, Batista 10 Pistoia: Petteway 14, Crosariol 13, Moore 10