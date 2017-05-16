Playoff, Reggio Emilia ancora ko: Avellino vince (75-67) e vede la semifinale

La Scandone si è aggiudicata anche la seconda sfida di questo quarto di finale al PalaDelMauro: 75-67 per gli uomini di coach Sacripanti, che ora conducono per 2-0 la serie. La Grissin Bon ha dilapidato un vantaggio che nel corso della gara, subendo nella ripresa il veemente ritorno dei padroni di casa, trascinati da un fenomenale Logan. Reggio Emilia doveva provarci a tutti i costi. Non solo perchè il -18 di gara 1 pesava come un macigno, ma anche perchè Avellino, volato negli USA per assistere al funerale del fratello Shawn (dovrebbe tornare per gara 3, ndr). Invece è arrivato un altro ko: Reggio, finalista dello scorso anno, è ora costretta a vincere entrambe le sfide al PalaBigi per poi giocarsi tutto in gara 5. La partenza degli uomini di coach Menetti è stata tutt'altro che negativa. Aradori sembra in grande serata (28 punti complessivi per lui), e lo stesso può dirsi per Wright:con 15 punti in 13 minuti dell'italiano. Avellino appare in confusione, con brutte percentuali al tiro e addirittura 11 palle perse solo nel primo quarto. Ma nella ripresa, complice anche la strigliata di Sacripanti, la Sidigas cambia completamente volto:, parzialone di 14-5 e padroni di casa di nuovo con il fiato sul collo della Grissin Bon. Il terzo quarto si chiude con Reggio ancora avanti di due lunghezze (51-53). Negli ultimi 10' gli uomini di Menetti provano ad allungare nuovamente (+5), ma è solo un'illusione:Vince la Sidigas, che vola sul 2-0 e vede la semifinale. Reggio Emilia non ha alternative: deve vincere entrambe le gare al PalaBigi se vuole restare aggrappata a questi playoff.