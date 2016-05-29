Playoff NBA, Golden State infinita: è 3-3 con Oklahoma. Decisiva gara 7

Solo pochi giorni fa tutta la stampa mondiale celebrava, che sbaragliava l'imbattibileportandosi sul 3-1 e ad un passo dalla finale playoff NBA. In molti davano già i Warriors per morti, spacciati, prossimi alla resa. Anche perchè solo 9 squadre sono riuscite a ribaltare un 1-3 ai playoff. L'impresa sembrava davvero disperata, se consideriamo chesembravano veramente ad un livello di forma e gioco troppo elevato per Curry e soci. Invece la gara di ieri è l'ennesima dimostrazione che quando gioca Golden State non si può dare niente per scontato.portandola a gara 7. Ci riesce con un finale tutto cuore, dopo essere stata sotto (e ad un passo dalla capitolazione) per larghi tratti del match. Il "top player" di gara 6 è Klay Thompson:. Il pubblico di Oklahoma è carico e spinge come non mai: i Thunder se ne giovano, e partono subito forte.Nel secondo, Oklahoma allarga il divario e sembra riuscire a controllare: Golden State regge l'urto grazie ai soliti Curry e Thompson. Alla sirena del primo tempo il punteggio vede i ragazzi di coach ? avanti di 5 lunghezze. Il terzo quarto è particolarmente avvincente:, poi Curry ne mette dentro 11 in fila. Ma il finale di frazione è tutto di marca OKC, e i padroni di casa chiudono anche il terzo avanti di otto punti. E proprio l'ultima frazione a regalare le emozioni maggiori. Thompson continua a sfoderare una prestazione di livello assoluto, ma è ancora Durant a riportare OKC sul +7 a 5 minuti dal termine., che strapazza Oklahoma negli ultimi minuti con un parziale di 9-0. Sugli scudi, oltre a Steph Curry e Thompson, anche Igoudala, ottimo in difesa. Negli ultimi due minuti, conquistando gara 6 e compiendo così un mezzo miracolo. Per l'eventuale miracolo intero c'è da attendere gara 7 ad Oakland lunedì sera.