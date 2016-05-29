Sbaglia appartamento e viene ucciso: l'assurda morte di Bryce Dejean-Jones

, guardia dei New Orleans Pelicans, freddato da un colpo di pistola all'addome sabato sera nei pressi di Dallas, in Texas. Il 23enne si era recato nell'edificio dove è situato, che proprio sabato 28 festeggiava il suo primo compleanno. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i due hanno passeggiato insieme, poi la donna sarebbe rientrata nel suo appartamento, mentre Dejean-Jones si sarebbe intrattenuto ancora un pò fuori.: era la prima volta, infatti, che il 23enne visitava il palazzo dove abita la donna. Dejean-Jones, in sostanza, non accorgendosi dell'errore, avrebbe deciso di sfondare la porta dell'appartamento 'sbagliato'. Appartamento dove risiede un uomo che ha dapprima chiamato la polizia per lamentarsi di quanto stava accadendo,(in Texas è legale l'omicidio di chi cerchi di violare la proprietà privata, ndr).. "È scioccante quel che è successo - ha detto il manager del giocatore, Scott Nichols - penso si sia trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato". "È con profonda tristezza che i New Orleans Pelicans riconoscono la scomparsa improvvisa di Bryce Dejean-Jones - si legge nel comunicato diffuso dai Pelicans -. In questo momento difficile nostri pensieri e preghiere sono con la famiglia di Bryce"., cestista dei Minnesota Timberwolves e grande amico di Bryce, ha espresso il suo dolore su Twitter: "Ho appena perso il mio migliore amico.. Ti amo, soldato".