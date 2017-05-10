Playoff Serie A1: tutte le dirette in chiaro dell'evento

Ecco il programma delle dirette dei quarti dei playoff scudetto di serie A1 che prenderanno il via venerdi 12 maggio.

Palinsesto, orari e sfide

di Basket di Serie A1 stanno per prendere il via. Sarà una lunga volata che potremo gustarci attraverso le dirette in chiaro che verranno trasmesse dallae la totale copertura dell'evento da parte diche trasmetterà le gare solo per gli abbonati. Si parte venerdi 12 maggio con le sfide dei quarti di finale che vedranno impegnatePotenzialmente, l'ultimo match potrebbe essere la settima gara della finale in programma il 22 giugno. I quarti di finale vedranno impegnate Milano contro Capo d'Orlando, Trento contro Sassari, Venezia contro The Flexx Pistoia e Avellino contro Reggio Emilia. In attesa di nuovi aggiornamenti da parte della Lega Basket, ecco il palinsesto e la copertura televisiva dei quarti di finale che si giocano al meglio delle cinque gare.EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BETALAND CAPO D'ORLANDO Gara 1 12/5, ore 20.45 Milano-Capo d'Orlando (diretta Rai Sport HD) Gara 2 14/5, ore 19.30 Milano-Capo d'Orlando (diretta Sky Sport 2 HD) Gara 3 16/5, ore 20.30 Capo d’Orlando-Milano Ev. Gara 4 18/5, ore 20.30 Capo d’Orlando-Milano Ev. Gara 5 22/5, ore 20.30 Milano-Capo d’Orlando DOLOMITI ENERGIA TRENTO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI Gara 1 12/5, ore 20.45 Trento-Sassari (diretta Sky Sport 2 HD) Gara 2 14/5, ore 20.45 Trento-Sassari (diretta Rai Sport HD) Gara 3 16/5, ore 20.45 Sassari-Trento (diretta Sky Sport 2 HD) Ev. Gara 4 18/5, ore 20.30 Sassari-Trento Ev. Gara 5 22/5, ore 20.30 Trento-Sassari UMANA VENEZIA-THE FLEXX PISTOIA Gara 1 13/5, ore 19.30 Venezia-Pistoia (diretta Sky Sport 2 HD) Gara 2 15/5, ore 20.30 Venezia-Pistoia Gara 3 17/5, ore 20.30 Pistoia-Venezia Ev. Gara 4 19/5, ore 20.30 Pistoia-Venezia Ev. Gara 5 23/5, ore 20.30 Venezia-Pistoia