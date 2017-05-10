Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Playoff Serie A1: tutte le dirette in chiaro dell'evento

Redazione Avatar

di Redazione

10/05/2017

Ecco il programma delle dirette dei quarti dei playoff scudetto di serie A1 che prenderanno il via venerdi 12 maggio.

I playoff scudetto di Basket di Serie A1 stanno per prendere il via. Sarà una lunga volata che potremo gustarci attraverso le dirette in chiaro che verranno trasmesse dalla Rai e la totale copertura dell'evento da parte di Sky Sport che trasmetterà le gare solo per gli abbonati. Si parte venerdi 12 maggio con le sfide dei quarti di finale che vedranno impegnate Milano e Capo d'Orlando. Potenzialmente, l'ultimo match potrebbe essere la settima gara della finale in programma il 22 giugno. I quarti di finale vedranno impegnate Milano contro Capo d'Orlando, Trento contro Sassari, Venezia contro The Flexx Pistoia e Avellino contro Reggio Emilia. In attesa di nuovi aggiornamenti da parte della Lega Basket, ecco il palinsesto e la copertura televisiva dei quarti di finale che si giocano al meglio delle cinque gare.

Palinsesto, orari e sfide

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BETALAND CAPO D'ORLANDO Gara 1 12/5, ore 20.45 Milano-Capo d'Orlando (diretta Rai Sport HD) Gara 2 14/5, ore 19.30 Milano-Capo d'Orlando (diretta Sky Sport 2 HD) Gara 3 16/5, ore 20.30 Capo d’Orlando-Milano Ev. Gara 4 18/5, ore 20.30 Capo d’Orlando-Milano Ev. Gara 5 22/5, ore 20.30 Milano-Capo d’Orlando DOLOMITI ENERGIA TRENTO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI Gara 1 12/5, ore 20.45 Trento-Sassari (diretta Sky Sport 2 HD) Gara 2 14/5, ore 20.45 Trento-Sassari (diretta Rai Sport HD) Gara 3 16/5, ore 20.45 Sassari-Trento (diretta Sky Sport 2 HD) Ev. Gara 4 18/5, ore 20.30 Sassari-Trento Ev. Gara 5 22/5, ore 20.30 Trento-Sassari UMANA VENEZIA-THE FLEXX PISTOIA Gara 1 13/5, ore 19.30 Venezia-Pistoia (diretta Sky Sport 2 HD) Gara 2 15/5, ore 20.30 Venezia-Pistoia Gara 3 17/5, ore 20.30 Pistoia-Venezia Ev. Gara 4 19/5, ore 20.30 Pistoia-Venezia Ev. Gara 5 23/5, ore 20.30 Venezia-Pistoia
Redazione Avatar
Redazione

