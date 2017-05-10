Avellino, ucciso il fratello di Ragland: è caccia al killer

Una tremenda notizia sconvolge la Sidigas Avellino e tutto il mondo del basket.Il tragico avvenimento è accaduto a Springfield, nello Stato dell'Illinois., fratello minore di Joe, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola nella serata di domenica. Il giovane è stato subito soccorso sul posto ed in seguito trasportato in ospedale, dove il 26enne è stato dichiarato morto. Stando a quanto riferito da uno degli agenti intervenuti, pare che Shawn Ragland si trovasse aVerso le 9:30, il 26enne è uscito un momento, e una volta all'esterno è stato raggiunto e ucciso dai proiettili. Dall'inizio dell'anno è il terzo omicidio nella cittadina dell'Illinois: come nei casi precedenti, anche stavolta nessuno è stato ancora consegnato alla giustizia. Le indagini sono tuttavia in corso. Molti dettagli sulla vicenda non sono ancora stati resi noti, ma quel che è certo è che Ragland è già volato negli States per stare vicino alla sua famiglia in un momento così difficile. Allo stato attuale non è dato sapere per quanto tempo il 'top player' della Sidigas resterà negli USA:contro la Grissin Bon Reggio Emilia, in programma sabato e lunedì prossimo al PalaDel Mauro. Ma anche se l'assenza dovesse prolungarsi, è escluso che Avellino torni sul mercato. Nel frattempo, la società irpina ha diramato un comunicato, così duramente colpita da una tragedia di enormi proporzioni. "Siamo sempre in contatto con lui, è doveroso essergli vicini in un momento terribile come questo - ha detto il diesse- Speriamo di riaverlo presto qui, ma al momentoentro il quale questo potrà accadere".