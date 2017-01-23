Presentata negli studi Rai la Final Eight Coppa Italia 2017

Ecco la presentazione della Final Eight Coppa Italia con la presenza del presidente della Legabasket, Egidio Bianchi.

Ormai manca davvero poco alladi basket, la competizione che metterà di fronte le migliori 8 squadre del campionato italiano, tutte a caccia dell'ambito trofeo. Oggi è stata presentata proprio l'edizione del 2017 della competizione presso gli studi Rai di Milano con tanti ospiti presenti che hanno voluto dare il proprio contributo.Si è parlato della grande novità della nuova location che ospiterà la manifestazione: la. L'evento avrà inizio il 16 febbraio con la disputa dei primi due quarti di finale e proseguirà poi con gli altri incontri ad eliminazione diretta che decreteranno le due finaliste della Final Eight di Coppa Italia. A presenziare alla cerimonia ancheil presidente dellache si è detto soddisfatto per come è stata congegnata la nuova formula: 'Questa sarà la prima volta – ha dichiarato Bianchi - chepotrà vedere la forza del basket. Abbiamo scelto la Fiera di Rimini per coinvolgere maggiormente i tifosi anche oltre la partita. Saranno presenti diverse fan zone. Insomma, oltre alla bellezza della competizione sarà l’occasione per godere di un vero festival del basket'. Belle parole sono state spese anche da parte didi Legabasket che ha elogiato quella che sarà certamente una grande vetrina per il basket italiano: 'L’opportunità che ci offre la Fiera è incredibile, vogliamo davvero che sia un festival del basket. I tifosi devono essere contenti di venire e vivere a pieno la splendida esperienza delle Final8. Inoltre, con la fermata di Trenitalia di Rimini Fiera tutti i tifosi potranno giungere direttamente all’evento'. Tutte le gare della manifestazione verranno trasmesse in diretta su Rai Sport.