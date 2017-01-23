Lakers, sconfitta storica: -49, è la peggiore di sempre! Golden State passa a Orlando

Era l'anniversario degli 81 punti realizzati da Kobe Bryant nel 2006:. Dallas polverizza LA 122-73, un -49 che resterà scritto per sempre negli annali della NBA. I gialloviola vanno all'intervallo con soli 33 punti all'attivo: un disastro epocale. Stavolta ci hanno messo un pò per trovare le contromisure giuste, ma alla fine: la vittima sacrificale stavolta sono stati gli Orlando Magic, battuti a domicilio dalla corazzata guidata da coach Kerr. Golden State incassa così la 37esima vittoria stagionale, e si conferma sempre più leader di questa NBA.: dopo la bruciante battuta d'arresto a Cleveland nel giorno di Natale, i Warriors sono cresciuti di testa e danno l'impressione di non voler lasciare più nemmeno le briciole agli avversari. Dicevamo, partenza non eccezionale per GS:, realizzando un break da 16-0 che garantisce ai padroni di casa il vantaggio in doppia cifra. Ma è un'esaltazione, quella dei Magic, destinata a non durare. Le "bestie" in gialloblu smettono il letargo e cominciano a carburare., e Golden State arriva all'intervallo già in situazione di parità (50-50). Nel terzo periodo i Magic provano a tenere testa ai Warriors, ma Steph Curry ha tutt'altre intenzioni: tre triple nel finale di quarto, 42 punti messi a segno da GS, che completa un altro dei suoi soliti show.e porta a casa un altra vittoria. Battuta d'arresto casalinga per Toronto:Discreta prova per, ma i suoi 14 punti non bastano ai Nuggets: Minnesota, trascinata da Towns (32 punti) e Wiggins (24) fa fuori Denver 111-108.