Preview Olimpia Milano-Capo d'Orlando: è la sfida dei playoff tra Davide e Golia

L'Olimpia Milano incontra Capo d'Orlando al Forum di Assago in una serie che appare scontata sulla carta, ecco il bilancio delle sfide precedenti.

Gli uomini chiave

Il bilancio tra le due squadre

L'attende stasera alla sorprendente rivelazionenel testa coda dei playff che vede di fronte la prima squadra classificata della regular season contro l'ultima. Una sorta di Davide contro Golia, tra una squadra che ha giocato 8 finali scudetto delle ultime nove edizioni del campionato italiano contro una squadra che i playoff li ha giocati solo una volta (nella stagione 2007/08). Una sfida dal pronostico chiuso sulla carta, con i padroni di casa che dovrebbero vincere a mani basse tenuto anche conto che in campionato hanno vinto entrambe le sfide dirette. In Sicilia, le Scarpette Rosse si imposero per 71-65 mentre al Forum di Assago non ci fu storia nel 90-74 con il quale, la squadra di Repesa, si impose senza affanni. L'Olimpia Milano, sul parquet amico, ha perso solo una volta in questa stagione realizzando una media punti di quasi 90 a partita. La squadra di coachinvece, ha costruito il suo bottino di punti soprattutto in casa, vincendo 11 delle 15 sfide stagionali, mentre in trasferta ha conquistato solo 4 successi.Uno degli uomini chiave di questa sfida non potrà che essereil giocatore che ha messo in mostra una impressionante continuità di rendimento per tutta la stagione con 9,9 media punti a partita e 3,2 rimbalzi. Per gli ospiti, sarà importante fare leva sul talento e l'esperienza di, che questo tipo di sfide le ha giocate spesso e quest'anno è andato in crescendo realizzando 12,2 punti di media a partita con oltre il 46% dall'arco.Nelle 12 volte in cui queste squadre si sono incontrate, Milano ha vinto per 9 volte, perdendo in casa solo in una occasione (nel 2007) in un match nel quale Diener mise a referto 34 punti. Di Carlo dovrà fare a meno del prezioso contributo di, sottoposto ad intervento per la rottura del crociato, mentre Repesa non potrà schierareappiedato da tempo dallo stesso infortunio al legamento. L'obiettivo di Capo d'Orlando sarà quello di allungare il più possibile la serie.