Furia Boston, Washington annichilita (123-101): Celtics sul 3-2

Gara 4 era stata troppo brutta per essere vera: al Verizon Center i Wizards avevano letteralmente preso a sberle gli uomini di coach Stevens, una versione molto lontana da quello a cui i Celtics ci hanno abituati in questa stagione. Ma è bastato tornare a calpestare il parquet del TD Garden per ritrovare i Boston Celtics di sempre. Una straordinaria prova collettiva da parte dei padroni di casa,: questa la sintesi del 123-101 che permette a Boston di portarsi sul 3-2 nella serie contro Washington. Va detto che IT ha trovato pochissimi spazi per via di una buona gabbia difensiva impostata su di lui da coach Brooks., che ha disputato forse la sua miglior partita di sempre: non solo 29 punti complessivi (di cui 25 dopo il primo tempo) ma anche una presenza difensiva praticamente perfetta. Boston ha saputo rimediare in fretta ai tanti errori commessi in gara 4:Washington non è mai riuscita a rimanere veramente aggrappata al match, soccombendo già nel primo quarto sotto i colpi degli scatenati Celtics. Gara 6 al Verizon Center, per i Wizards, deve essere un'altra storia. Boston difende perfettamente, arginando i temibilissimi Wall e Beal, e attacca come un carrarmato. Il primo tempo di Thomas è soporifero,, grazie soprattutto a Bradley. Nella ripresa è lecito attendersi una reazione da parte degli uomini di Brooks, ma questa si concretizza soltanto con un 'parzialino' (7-0) che non sposta più di tanto gli equilibri della gara. Anche perchè se il -14 aveva consegnato a Washington qualche piccola speranza,Boston raggiunge il +26, Washington si arrende e punta tutto su gara 6.