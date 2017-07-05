Home LegaBasket Tutto pronto per la Trentino Cup: ecco date e orari di semifinali e finali

Tutto pronto per la Trentino Cup: ecco date e orari di semifinali e finali

di Redazione 05/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ancora una volta il PalaTrento si prepara a vestirsi di un solo colore, ovvero l'azzurro della Nazionale italiana. Sarà l'impianto della Dolomiti Energia ad ospitare le prime gare ufficiali del team allenato da coach Messina, che si cimenterà nella Trentino Basket Cup, giunta alla sua sesta edizione. Il torneo si svolgerà sabato 29 e domenica 30 luglio. Nei giorni precedenti, dal 22 al 28, gli azzurri saranno impegnati nel ritiro di preparazione che si terrà a Folgaria. Ad affrontarsi al PalaTrento saranno Italia, Bielorussia, Olanda e Ucraina. Le due semifinali si disputeranno entrambe sabato 29 luglio: si comincia alle 18:15 con Olanda - Ucraina, mentre alle 20:30 saranno di scena gli uomini di Ettore Messina, che sfideranno la Bielorussia. Le vincenti si scontreranno il giorno dopo, domenica 30 luglio, alle 20:30 per contendersi la vittoria del torneo. La finale per il terzo e quarto posto si giocherà invece alle 18:15. L'Italia, campione in carica, ha vinto quattro delle cinque edizioni della Trentino Cup: il dominio azzurro è stato interrotto solo nel 2015, quando a trionfare fu la Germania che sconfisse in finale gli azzurri. Trento si prepara quindi a due giornate di grande spettacolo. La città sta vivendo un momento molto importante: c'è rammarico per la finale persa contro Venezia, ma è forte anche la convinzione di aver intrapreso un percorso di crescita che potrebbe portare grosse soddisfazioni nel prossimo futuro. Lo si capisce anche dalle mosse della società, che dopo aver confermato elementi fondamentali come Beto Gomes e Dominique Sutton ha annunciato l'accordo anche con Shavon Shields, che era arrivato in prestito lo scorso aprile. La Dolomiti ha infatti rilevato il giocatore dal Fraport Skyliners di Francoforte e ha sottoscritto con lo stesso un contratto biennale. Shields, con i suoi 10,1 punti, 3,3 rimbalzi, 2,2 assist e 1,5 recuperi a partita, ha rivestito un ruolo chiave nella splendida cavalcata che ha portato Trento a giocarsi il titolo nell'ultimo atto della stagione.