Olimpia Milano, vicino il colpo Micov: rescisso il contratto con Hickman

di Redazione 05/07/2017

L'Olimpia Milano sta trattando l'ala croata che dovrebbe prendere il posto del partente Krunoslav Simon, addio Hickman. L'Olimpia Milano sta setacciando il mercato europeo e quello americano alla ricerca di nuovi talenti e di giocatori esperti per rifarsi il look, dopo le amarezze della scorsa stagione. E' balzato in cima alla lista dei desiderata del club di Proli, il nome di Vlado Micov, che in passato abbiamo avuto modo di apprezzare nelle file di Cantù. Si tratta di un'ala piccola croata di grande esperienza (classe 1985). Negli ultimi anni ha giocato con la maglia di alcuni top club europei come Cska Mosca e Galatasaray. Adesso, l'ala croata, sarebbe intenzionata a lasciare definitivamente Istanbul per cercare altrove nuove motivazioni. L'arrivo del giocatore croato potrebbe preludere alla partenza di un'altra ala croata: Krunoslav Simon. Il giocatore ha ancora un altro anno di contratto e, in questi giorni, ha già ricevuto offerte allettanti da altri club europei. Micov sembra il giusto profilo per rimpiazzare proprio Simon e arricchire di ulteriore qualità il roster a disposizione di Simone Pianigiani. Nei prossimi giorni, l'Olimpia Milano, potrebbe annunciare anche i colpi legati ai nomi di Bertans, Young e del 'brindisino' M'Baye. Intanto è notizia di ieri la risoluzione contrattuale con il play americano naturalizzato georgiano, Ricky Hickman che, dopo solo una stagione a Milano, è già ai saluti.