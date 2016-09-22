"Rilanciare la pallacanestro partendo dai palazzetti"

Un rilancio completo della pallacanestro, che passi dalla costruzione di, senza trascurare parcheggi, aree ristoro, hospitality. Insomma,per far sì che il basket della Serie A Beko "sia riconoscibile in ogni impianto, indipendentemente da dove si gioca". Il direttore generale della Lega Basket di serie A,, e il presidente, si sono imposti una mission: interrompere l'avvitamento verso il basso della pallacanestro italiana. In un'intervista al Corriere della Sera, Zurleni e Bianchi spiegano le strategie per ridare linfa vitale allo sport della palla a spicchi. Che girano tutte intorno ad una parola chiave:, partendo da un marketing che riporti il tifoso al centro del progetto e insieme a lui il focus sugli impianti. "Vogliamo dilatare il tempo di permanenza - spiegano al CdS Zurleni e Bianchi - la gente non deve più scappare via due minuti prima della fine delle partiteVogliamo allargare il tempo di esperienza positiva prima e dopo l’evento". Per realizzare i palazzetti di nuova generazione occorrono sinergie e unità di intenti. "Abbiamo iniziato a discuterne anche con Lega Nazionale Pallacanestro, che segue la A2 e gli altri tornei.- precisano il direttore generale e il presidente - Stabilire uniformità di standard per pulizia, parcheggi, punti di ristoro, hospitality; insomma,affinché il prodotto basket di serie A sia riconoscibile, indipendentemente da dove si gioca".Record di abbonamenti per l'Olimpia Milano: i campioni d'Italia in carica hanno infatti superato il proprio primato di abbonamenti venduti,quando mancano ancora due settimane all'inizio del campionato. Due stagioni fa l'Olimpia si era fermata a 3694 abbonamenti: tuttavia, il sodalizio di Armani era riuscito a battere il record di presenze complessivo per un club italiano