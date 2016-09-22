"Rilanciare la pallacanestro partendo dai palazzetti"
22/09/2016
Un rilancio completo della pallacanestro, che passi dalla costruzione di palazzetti di nuova generazione, senza trascurare parcheggi, aree ristoro, hospitality. Insomma, un piano completo e dettagliato per far sì che il basket della Serie A Beko "sia riconoscibile in ogni impianto, indipendentemente da dove si gioca". Il direttore generale della Lega Basket di serie A, Federico Zurleni, e il presidente Egidio Bianchi, si sono imposti una mission: interrompere l'avvitamento verso il basso della pallacanestro italiana. In un'intervista al Corriere della Sera, Zurleni e Bianchi spiegano le strategie per ridare linfa vitale allo sport della palla a spicchi. Che girano tutte intorno ad una parola chiave: rivalorizzazione, partendo da un marketing che riporti il tifoso al centro del progetto e insieme a lui il focus sugli impianti. "Vogliamo dilatare il tempo di permanenza - spiegano al CdS Zurleni e Bianchi - la gente non deve più scappare via due minuti prima della fine delle partite per paura di restare imbottigliata nei parcheggi. Vogliamo allargare il tempo di esperienza positiva prima e dopo l’evento". Per realizzare i palazzetti di nuova generazione occorrono sinergie e unità di intenti. "Abbiamo iniziato a discuterne anche con Lega Nazionale Pallacanestro, che segue la A2 e gli altri tornei. Intanto, però, dobbiamo curare quello che abbiamo - precisano il direttore generale e il presidente - Stabilire uniformità di standard per pulizia, parcheggi, punti di ristoro, hospitality; insomma, riequilibrare i campi affinché il prodotto basket di serie A sia riconoscibile, indipendentemente da dove si gioca". OLIMPIA MILANO, E' RECORD DI ABBONAMENTI: 3700 TESSERE Record di abbonamenti per l'Olimpia Milano: i campioni d'Italia in carica hanno infatti superato il proprio primato di abbonamenti venduti, toccando quota 3700 tessere quando mancano ancora due settimane all'inizio del campionato. Due stagioni fa l'Olimpia si era fermata a 3694 abbonamenti: tuttavia, il sodalizio di Armani era riuscito a battere il record di presenze complessivo per un club italiano con 9059 spettatori di media a partita.
