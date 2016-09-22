NBA, per le scommesse i favoriti sono i Warriors

Probabilmente per i bookmakersanche se fossero rimasti gli stessi della finalissima (persa) contro Cleveland. Ma il colpo dell'estate ha provveduto a spostare ulteriormente gli equilibri:ha suscitato molte polemiche, perchè di fatto ha contribuito pesantemente ad aumentare un potenziale già smisurato. Per questo, Golden State risulta favoritissima per la vittoria della National Basketball Association 2016-17., che pure hanno dimostrato che i Warriors sono battibili (lo saranno anche con Durant? Ai posteri l'ardua sentenza...). A pari merito con i Cavs ci sono i San Antonio Spurs, tallonati dai Los Angeles Clippers e dai Boston Celtics. Le possibili outsider?Molto indietro Bulls, Knicks e Heat, fanalino di coda nelle scommesse la compagine dei, considerata dai bookmakers la franchigia meno attrezzata per portare a casa il titolo. I pronostici si sono soffermati anche. All'Est i favoriti sono i Boston Celtics (Atlantic), i Cleveland Cavaliers (Central) e gli Atlanta Hawks (Southeast); all'Ovest ovviamente i Warriors (Pacific), seguiti dagli Spurs (Southwest) e da Utah (Nortwest), mentre i Denver Nuggets sono relegati all'ultimo posto. Nonostante questo "investitura" da parte dei bookmakers,. Golden State, in vantaggio 3-1 nella serie, è riuscita a farsi rimontare vedendo così sfumare l'anello. Una debacle che lo "Splash Brother" fatica ancora a mandare giù. "Non sono ancora riuscito a superare la delusione per la sconfitta in gara 7 contro i Cavs - ha detto Curry - E' qualcosa che resterà dentro di me per sempre per alcune ragioni buone e per altre meno,e cercare di non provare mai più quelle sensazioni".