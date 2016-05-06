Rio 2016, coach Messina dirama la lista dei 24 per il torneo pre-olimpico

La regular season disi è conclusa mercoledì sera, con gli ultimi verdetti che hanno decretato le 8 squadre che parteciperanno aie la retrocessione della Virtus Bologna, con la contemporanea salvezza di Torino e Caserta. Ora largo ai playoff per lo scudetto, con ovvie favorite(rispettivamente prima e seconda nella stagione regolare), ma con Avellino, Venezia, Pistoia, Trento, Cremona pronte a tentare un possibile exploit, e lache difenderà il titolo con il coltello tra i denti, nonostante un cammino fin qui non esaltante ed un settimo posto piuttosto deludente. Con la fine della regular season, il commissario tecnicoha reso nota la lista dei 24 atleti in vista del, in programma dal 4 al 9 luglio. Da questa rosa di nomi usciranno gli azzurri che disputeranno questo torneo, dove l'Italia cercherà di procurarsi il pass per ledi quest'estate. Dei 24 atleti nominati da coach Ettore Messina, 16 sono subito convocati, mentre altri 8 sono a disposizione come sostituti. Ecco i nomi in rigoroso ordine alfabetico: Abass Awudu Abass (Acqua Vitasnella Cantù), Pietro Aradori (Grissin Bon Reggio Emilia), Andrea Bargnani (free agent), Marco Belinelli (Sacramento Kings, Nba), Bruno Cerella (EA7 Armani Milano), Riccardo Cervi (Sidigas Avellino), Andrea Cinciarini (EA7 Armani Milano), David Reginald Cournooh (Enel Brindisi), Marco Cusin (Vanoli Cremona), Luigi Datome (Fenerbahce Ulker Istanbul, Turchia), Amedeo Della Valle (Grissin Bon Reggio Emilia), Andrea De Nicolao (Grissin Bon Reggio Emilia), Simone Fontecchio (Obiettivo Lavoro Bologna), Danilo Gallinari (Denver Nuggets, Nba), Alessandro Gentile (EA7 Armani Milano), Daniel Hackett (Olympiacos, Grecia), Daniele Magro (EA7 Armani Milano), Nicolò Melli (Brose Bamberg, Germania), Davide Pascolo (Aquila Basket Trento), Giuseppe Poeta (Aquila Basket Trento), Achille Polonara (Grissin Bon Reggio Emilia), Luca Vitali (Vanoli Cremona), Michele Vitali (Obiettivo Lavoro Bologna), Andrea Zerini (Enel Brindisi).