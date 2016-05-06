Playoff NBA, stavolta ride Toronto: Miami sconfitta all'overtime, è 1-1

. La serie della semifinale Eastern Conference si preannuncia combattuta: gara 2 riporta in alto le quotazioni di, che sconfiggee fissa il punteggio sull'1-1. L'overtime sembra essere la caratteristica principale di questa sfida: tuttavia, se in gara 1 a spuntarla al supplementare erano stati gli Heat, ieri sera Toronto non ha lasciato scampo ae soci (96-92). La partenza è di marca Heat. Proprio lo sloveno sembra il più ispirato, ma Toronto ci mette poco a prendere le redini della situazione: all'inizio della seconda frazione i Raptors. Miami, con una fatica immane, cerca di non farsi staccare affidandosi ancora a Dragic e Wade. E tutto sommato, alla fine del primo tempo, il ritardo di 7 (favorito dai molti errori sotto canestro dei locali) può essere considerato un buon compromesso. Forse è proprio per questo che Miami rientra in campo nel secondo tempo con rinnovata fiducia.a riportare gli Heat a sole due lunghezze dai Raptors. Toronto prova a reagire, ma un ottimo Wade prende per mano i suoi e li conduce al sorpasso. E' qui che diventa protagonista l'assente ingiustificato fino a quel momento:, parziale di 10-1 e Raptors che tornano avanti. Mancano 14 secondi alla sirena e i padroni di casa sono avanti di 3.: l'inerzia sembrerebbe essere dalla parte degli Heat, ma al supplementare gli uomini disbagliano tutti e 5 i primi tiri. E' la condanna definitiva: Toronto se ne va e non viene più ripresa. Finisce 96-92 per i Raptors, che riscattano così la bruciante sconfitta in gara 1,. La serie prosegue con tre sfide a Miami: gara 3 è in programma questo sabato. Piccola perla: per la terza volta nella storia dell'NBA, le prime due sfide di un playoff non si chiudono all'ultima frazione. Un dato che testimonia ulteriormente il- almeno fino ad ora - tra i due quintetti in questa semifinale di Eastern Conference.