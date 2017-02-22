Il ritorno di David Hawkins: giocherà nel Sustinente (Serie C Silver)

Dopo 4 anni di stop forzato per la squalifica a causa della positività alla cocaina, l'ex Roma, Milano e Siena si appresta ad indossare di nuovo la casacca da gioco. Dove? In Italia, naturalmente. Hawkins, che all'epoca dei fatti, oggi ha 34 anni e chiaramente non ha più il fisico di quattro stagioni fa: ecco perchè l'ipotesi di vederlo giocare in un team di A2 è tramontata ben presto, anche per questioni legate al visto da spendere per poterlo tesserare.: si è fatta avanti la formazione del Sustinente, paesino di duemila persone in provincia di Mantova particolarmente legato alla palla a spicchi. Questo 'colpaccio' fa respirare profumo di promozione alla Sustinente, che attualmente occupa la quinta posizione dopo essere stata ripescata la scorsa estate dalla Serie D., e sembra ormai pronto per tornare a calcare i parquet: tutto dipenderà dalla burocrazia, ovvero da quanto saranno celeri le pratiche di trasferimento. Alla Sustinente faranno di tutto per permettere a Hawkins di scendere in campo già sabato sera, per il big match contro la Juvi Cremona.e 300 tra giornalisti, fotografi, operatori tv e addetti stampa delle squadre: sono questi i numeri della "PosteMobile Final Eight",che si è disputata a Rimini e che ha visto il successo dell'Olimpia Milano in finale contro la Dinamo Sassari. "Il successo di questi quattro giorni - commenta, presidente e ad di Exhibition Group SpA (Ieg), la società nata dall'integrazione di Rimini Fiera e Fiera di Vicenza - è la conferma della capacità del nostro quartiere fieristico di rispondere alle esigenze di una manifestazione sportiva professionistica e aperta al grande pubblico"