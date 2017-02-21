Mercato NBA, dopo Cousins ai Pelicans quali saranno i nuovi colpi?
di Redazione
21/02/2017
Il trasferimento bomba di DeMarcus Cousins ai New Orleans Pelicans ha catalizzato le attenzioni degli appassionati NBA, distogliendo lo sguardo dallo spettacolo (non indimenticabile) dell'All Star Game. E' tempo di trade, e tutto può accadere, ma l'addio di Cousins a Sacramento (che nel frattempo, per fare spazio al nuovo arrivo, ha tagliato Barnes, ndr) non era atteso. Una giornata da incorniciare per Anthony Davis, che dopo aver realizzato il record di punti all'ASG (52, superata una leggenda come Wilt Chamberlain) è stato informato dell'ingaggio dell'ex stella dei Kings. Il 'top player' dei Pelicans ha abbozzato un sorrisone, pregustando già le prossime vittorie della franchigia di New Orleans. Ma il mercato della National Basketball Association continua, e non sono da escludere altri movimenti di grande rilievo. Fino a giovedì 23 possono succedere ancora molte cose, e di solito le ultime 48 ore sono quelle con più colpi di scena. Ad esempio, sembra molto forte l'interessamento di Minnesota per Derrick Rose. A raccontarlo è l'emittente statunitense ESPN. L'ex Bulls, passato quest'estate ai New York Knicks, potrebbe quindi vestire la casacca dei Timberwolves, dove ritroverebbe coach Thibodeau come ai tempi di Chicago. L'allenatore di Minnie pare decisamente intenzionato a portare Rose nello Stato dei Grandi Laghi per rimpiazzare lo spagnolo Ricky Rubio, sempre più lontano dal Target Center. Ma c'è un'altra ipotesi gustosa: non sarebbero terminate le possibilità di vedere Carmelo Anthony con la casacca dei Cleveland Cavaliers. I campioni in carica potrebbero avvalersi della "trade exception" per assicurarsi il giocatore attualmente in forze ai Knicks. Le speranze non sono molte, ma i Cavs ci proveranno fino all'ultimo minuto. Anche Houston cerca di rinforzare il roster a disposizione di coach D'Antoni: i Rockets hanno infatti effettuato un sondaggio per Wilson Chandler dei Denver Nuggets, che negli ultimi tempi è stato cercato anche dagli Oklahoma City Thunder e dai Portland Trail Blazers.
Articolo Precedente
Il ritorno di David Hawkins: giocherà nel Sustinente (Serie C Silver)