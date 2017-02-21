Mercato NBA, dopo Cousins ai Pelicans quali saranno i nuovi colpi?

Il trasferimento bombaha catalizzato le attenzioni degli appassionati NBA, distogliendo lo sguardo dallo spettacolo (non indimenticabile) dell'All Star Game. E' tempo di trade, e tutto può accadere, ma l'addio di Cousins a Sacramento (che nel frattempo, per fare spazio al nuovo arrivo, ha tagliato Barnes, ndr) non era atteso. Una giornata da incorniciare per, che dopo aver realizzato il record di punti all'ASG (52, superata una leggenda come Wilt Chamberlain) è stato informato dell'ingaggio dell'ex stella dei Kings. Il 'top player' dei Pelicans ha abbozzato un sorrisone, pregustando già le prossime vittorie della franchigia di New Orleans. Ma il mercato della National Basketball Association continua,Fino a giovedì 23 possono succedere ancora molte cose, e di solito le ultime 48 ore sono quelle con più colpi di scena. Ad esempio, sembra molto forte. A raccontarlo è l'emittente statunitense ESPN. L'ex Bulls, passato quest'estate ai New York Knicks, potrebbe quindi vestire la casacca dei Timberwolves, doveL'allenatore di Minnie pare decisamente intenzionato a portare Rose nello Stato dei Grandi Laghi per rimpiazzare lo spagnolo Ricky Rubio, sempre più lontano dal Target Center. Ma c'è un'altra ipotesi gustosa: non sarebbero terminateI campioni in carica potrebbero avvalersi della "trade exception" per assicurarsi il giocatore attualmente in forze ai Knicks. Le speranze non sono molte, ma i Cavs ci proveranno fino all'ultimo minuto. Anche Houston cerca di rinforzare il roster a disposizione di coach D'Antoni:, che negli ultimi tempi è stato cercato anche dagli Oklahoma City Thunder e dai Portland Trail Blazers.