Il rush finale di Venezia tra Champions e campionato. De Raffaele: "Non poniamoci limiti"

Sarà davvero ricco di emozioni. La formazione allenata da coach De Raffaele vive un momento particolarmente esaltante, sia in campionato che in Europa. La Reyer, infatti, è seconda in campionato con 34 punti, a 6 lunghezze dalla capolista Milano. E domenica i veneziani sono attesi proprio al Forum di Assago dall'Olimpia di coach Repesa:Ma l'obiettivo principale è dimostrare di potersela giocare alla pari, in vista della post-season. Anche in Europa, Venezia può viversi l'esperienza straordinaria delle Final Four, che si disputerà dal 28 al 30 aprile a Tenerife: gli uomini di De RaffaeleIl merito principale di questo finale di stagione così intensoIn un'intervista su "Repubblica", De Raffaele ha parlato dei due impegni che attendono il suo team. "In Champions sarà durissima perché le altre partecipanti, sulla carta, sono tutte squadre di livello superiore al nostro - spiega De Raffaele -. Partiamo come underdog, ma andremo là determinati a fare del nostro meglio per provare a vincere entrambe le gare". Sulla gara di domenica - palla a due alle ore 18:15 - De Raffaele non ha dubbi: l'Olimpia è la squadra più forte del campionato. "Ma noi non dobbiamo porci limiti - prosegue il coach della Reyer Venezia -Gli stimoli sono tanti e nel basket niente è scontato". E sul rientro di Stefano Tonut: "Gli serve ancora un mese per rientrare al top della condizione".