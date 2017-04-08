Westbrook stellare, tripla doppia di media! Atlanta 'giustizia' anche i Cavs

Dopo aver raggiunto Oscar Robertson in cima alla classifica dei maggiori realizzatori di triple doppie in una sola stagione, il top player di Oklahoma si è assicurato la certezza di chiudere il 2016-2017, grazie all'820° assist dell’anno a 10’36” dalla fine del terzo quarto. Westbrook è il secondo nella storia dell'NBA a riuscire in questa impresa: prima di lui proprio Robertson, nella stagione 1961-1962. "Brodie" è andato ad un passo anche dal suoerare Robertson sul numero di triple doppie e diventare così definitivamente leggenda:, che ha ancora tre partite per centrare questo straordinario obiettivo. Nonostante un Westbrook spaziale, Oklahoma è letteralmente sprofondata alla Talking Stick Resort Arena contro Phoenix (120-99). La freschezza giovanile dei Suns non ha lasciato scampo ai Thunder:. Phoenix gioca un ottimo primo tempo, dove i Thunder appaiono già in grossa difficoltà. E' proprio Westbrook a prendere per mano i suoi ad inizio ripresa, ma le speranze di rimonta durano ben poco: nell'ultimo quarto Booker è immarcabile, Oklahoma deve arrendersi. Dopo il successo di Cleveland a Boston e la conseguente nuova sconfitta dei Celtics contro Atlanta, il primo posto a Est sembrava praticamente assegnato ai campioni in carica., rifilando un 114-100 che rovina (leggermente) i piani di coach Lue: Boston può ancora sperare. Davvero una prestazione 'sciatta' dei Cavaliers, che mostrano le loro potenzialità solo ad inizio ripresa, quando volano sul +8. Ma l'ultimo quarto è tutto di marca Hawks:Cleveland cade davanti al suo pubblico, e dalle parti della Quicken Loans Arena tornano dubbi e preoccupazioni. Inutili i 33 punti, 12 assist e 9 rimbalzi di: Houston cede in casa contro Detroit (109-114).