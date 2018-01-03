Caricamento...

Sanè lascia la Grissin Bon e vola ad Andorra: "Porterò Reggio Emilia nel cuore"

03/01/2018

Sanè lascia la Grissin Bon e vola ad Andorra:
Nemmeno il tempo di godersi l'importante vittoria casalinga contro la Pallacanestro Cantù che Reggio Emilia deve fare i conti con una separazione. E' arrivata l'ufficialità: Landing Sanè non è più un giocatore della Grissin Bon.  L'ala francese era stato chiaro l'altro giorno in conferenza stampa: "Se non troverò un accordo con la società nelle prossime ore, volerò ad Andorra", aveva detto Sanè. Accordo che non è stato raggiunto: è definitiva la risoluzione consensuale tra la società reggiana e il giocatore. "Ci tengo a ringraziare la società per l’opportunità che mi è stata concessa - ha detto Sanè poco prima di partire per Andorra - Un saluto particolare ai dirigenti, allo staff tecnico e ai miei compagni con i quali ho avuto un rapporto meraviglioso Ho fatto una scelta difficile, optando per un accordo più lungo rispetto a quello che mi proponeva la Grissin Bon, ma Reggio Emilia resterà per sempre nel mio cuore. Auguro a tutti una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni". Il direttore sportivo della Grissin Bon, Alessandro Frosini, ha speso parole di grande stima e affetto per il giocatore: "Ringraziamo Landing per il suo contributo durante questa parte di stagione. Il ragazzo è arrivato in prova in estate e ha saputo conquistarsi un posto in squadra e la simpatia di tutto il gruppo. Avremmo voluto estendere il suo contratto fino al termine della prima fase di Top 16 - ha aggiunto Frosini - ma Sane ha declinato optando per una differente scelta professionale (Andorra, appunto, ndr) che rispettiamo. Gli facciamo un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera". Landing Sanè ha firmato per il MoraBanc Andorra, dove andrà a sostituire Moussa Diagne, che dovrà restare fermo ai box per almeno tre settimane. Con la casacca della Grissin Bon, l'ala francese ha disputato 8 partite, totalizzando in media 5.4 punti e 3.6 rimbalzi.
