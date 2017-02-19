Sassari in finale, la soddisfazione di Pasquini: "Siamo stati bravi"

. Così il coach della Dinamo Sassari commenta la semifinale vinta contro la Germani Brescia: un successo (77-70) che ha spalancato al team sardo le porte della finalissima di Coppa Italia. L'avversaria è la più forte di tutte:, attuale capolista in Serie A. Ma la Dinamo ha tutte le carte in regola per provarci. Pasquini rende onore alla prova di Brescia, vera sorpresa di questa stagione. "Brescia ha tanta qualità, talento e fisicità e i primi due quarti sono l’emblema di come mi immaginavo la partita - ha affermato Pasquini -subire questo 31-13 e andare sotto di 6 all’intervallo. Abbiamo ragionato sugli errori commessi: era un problema di ritmo e condivisione della palla". Per il coach della Dinamo era arrivato il momento di attaccare con più aggressività la zona. "Siamo stati bravi a stare attaccati alla partita e a giocare palla dentro e fuori - ha detto ancora Pasquini -siamo stati bravi a fare una grande difesa e poi con le triple di Stipcevic a chiudere il match". Dall'altra parte, Andrea Diana è visibilmente deluso per il ko, ma ci tiene a rimarcare lo splendido percorso della Germani, impensabile fino a qualche mese fa. "e ti fa ripensare ai flash delle ultime azioni, quelle decisive - ha detto coach Diana - Le uniche cose che rimprovero ai ragazzi sono le due bombe di Stipcevic nel finale. Per il resto sono da encomiare, considerando anche Burns a mezzo servizio a causa di un problema muscolare". "Ricordiamoci comunque da dove siamo partiti - ha aggiunto Diana -, dato che Brescia è per la prima volta in serie A".