Final Eight Coppa Italia: Olimpia Milano e Dinamo Sassari agguantano la finale

La finale delle Final Eight di Rimini vedrà ancora di scena la sfida tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari che hanno sconfitto rispettivamente Reggio Emilia e Brescia.

Sassari spegne le velleità di Brescia

L'atto conclusivo dellevedrà di scena una classica degli ultimi anni. L'tornerà a contendere il titolo alladopo i rispettivi successi in semifinale controI meneghini vincono in rimonta perdopo essere stati in svantaggio per lunga parte del match. Repesa deve ancora ringraziare il croatoancora decisivo nella volata finale insieme a, come già accaduto nel quarto vinto contro Brindisi.I reggiani sono protagonisti di una partenza sprint sul 26-18 grazie ad una tripla diin chiusura di parziale. Positivo anche l'impatto nel match di, il neo acquisto che chiuderà con 9 punti a referto. Nel secondo quartofirma un parziale di 7-0 che consente alle Scarpette Rosse di risalire la china. Grazie anche ad un(22 punti finali per lui) in giornata di grazia, l'Olimpia Milano va all'intervallo lungo sul 45-45. Il primo tempo si chiude con l'espulsione di Repesa reo di proteste troppo plateali con il tavolo dei giudici. Il terzo quarto prosegue su ritmi elevati con Milano che prima accelera poi deve fare i conti con il ritorno degli emiliani capaci di portarsi avanti di 7 punti per 60-53 anche grazie a due perle dall'arco firmate da Aradori. Nel finale convulso Milano alza la pressione in difesa e Reggio Emilia commette diverse ingenuità nel possesso palla. Il match rimane in perfetto equilibrio nei minuti conclusivi, ma due triple di Cinciarini e Macvan mettono al tappeto le velleità degli emiliani consegnando la finale delle Final Eight di Rimini alla propria squadra.Nell'altra semifinale successo dellaper 77-70 su Brescia. Anche in questa gara l'equilibrio finale è stato spezzato da due triple che portano entrambe la firma di uno strepitoso(13 punti per lui). Bene anchetra i sardi (15 pt) mentre il miglior marcatore tra i bresciani è ancora il solitocon 20 punti a referto. Su Brescia pesano anche i guai fisici di(solo 2 punti) che ne hanno condizionato il proprio rendimento. Stasera si gioca la finalissima con diretta su Rai Sport.