Dinamo Sassari regina del mercato: preso anche Trevor Lacey
di Redazione
25/06/2016
Chiuso il campionato 2015-2016 con la vittoria dell'Olimpia Milano, che ha sconfitto in finale Reggio Emilia (4-2) assicurandosi così il 27esimo scudetto della sua storia, si accendono i riflettori sui trasferimenti in fase di mercato, che porteranno alcuni cambi di casacca per la prossima stagione. Tra le formazioni che stanno già gettando le basi per un campionato (di nuovo) ad alto livello troviamo certamente la Dinamo Sassari, reduce da una 'season' piuttosto deludente, dopo l'incredibile successo del 2014-2015 (anche in quel caso sconfitta Reggio Emilia in finale, ndr). Il settimo posto in classifica, con conseguente eliminazione 'vendicativa' ai quarti da parte della Grissin Bon, non può soddisfare la società sassarese, che ha scelto di ripartire immediatamente con rinnovata programmazione ed entusiasmo. Ecco perchè già lo scorso 20 maggio è stato annunciata la conferma del coach, Federico Pasquini, che continuerà a ricoprire il doppio ruolo di allenatore e general manager della Dinamo. Sassari si sta già muovendo in sede di mercato per rinforzare adeguatamente la rosa, con lo scopo di tornare ad essere competitivi fin da subito. Dopo la conferma del playmaker croato Rok Stipcevic e la certezza dell'arrivo del lungo Tau Lydeka, domenica 19 è stato ufficializzato l'ingaggio di Josh Carter, ala piccola 30enne, che ha già giocato in Italia, a Siena, dove ha vinto la Supercoppa Italiana nel 2014. Alto 201 centimetri per 91 chili, è reduce da due stagioni consecutive in Turchia, una al Türk Telekom Basketbol di Ankara e l'ultima al Karyaka Spor. Ma la Dinamo non è ancora 'sazia': è notizia di ieri l'ufficialità dell'ingaggio di Trevor Lacey, guardia statunitense di 25 anni, confermando quanto già si sapeva da alcune settimane, ovvero che Lacey aveva già scelto Sassari come futura destinazione, rifiutando le avances dell'Olimpia Milano. Alto 191 centimetri per 94 chilogrammi di peso, nella sua prima stagione italiana ha chiuso con 14.5 punti, 4.8 rimbalzi e 2.6 assist a partita in 34.2 minuti di utilizzo.
