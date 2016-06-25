A2, festa Brescia: dopo 28 anni è Serie A!

come quella di ieri. La Leonessa riassapora sensazioni perdute, e lo fa unendosi in un abbraccio collettivo, con tutto lo straordinario pubblico del PalaGeorge. Bologna è annichilita, annientata:Brescia aveva la grande chance di potersi giocare la gara decisiva davanti ai propri tifosi. Dopo l'iniziale 2-0, costruito proprio al PalaGeorge,, vincendo entrambe le gare sul proprio parquet. Gara 5 si preannunciava quindi come una sfida equilibrata, un testa a testa, una lotta fino all'ultimo canestro. Ma non è andata affatto così. Bologna non è mai stata in partita,. La stagione dei felsinei è da ritenersi comunque di altissimo livello: non è facile per una neopromossa arrivare all'ultima sfida per la promozione in Serie A, soprattutto se lo si fa mantenendo l'ossatura della stagione precedente. E non è un caso se da Bologna, per quest'ultima sfida,. Chapeau agli uomini di coach Boniciolli, quindi, ma a godere sono i lombardi di mister Diana, che totalizzanoin questi playoff. Come detto, la Leonessa mette le cose in chiaro fin dai primi minuti. Lo scenario è lo stesso di gara 4 al PalaDozza, solo a parti invertite:. Subito 8-0 Brescia, Bologna non reagisce, i padroni di casa continuano a colpire con gli uomini migliori. Su tutti Hollis e Moss, ma il più in palla è Bushati:. La Fortitudo tenta una timida reazione, riportandosi sul -8 (45-37). Quando sarebbe il momento di osare,, perdendo addirittura 6 palloni di fila. Brescia ringrazia, e nonostante una comprensibile flessione chiude il terzo quarto di nuovo avanti di 21 (64-43), con Bushati mattatore. Gli ultimi 10' servono solo alle statistiche. Bologna non ne ha più,: la Serie A è realtà, dopo 28 lunghissimi anni.