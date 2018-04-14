Home LegaBasket Sassari, a Pistoia per i due punti. Markovski: "Serve la massima concentrazione"

di Redazione 14/04/2018

Vincere per non perdere contatto con la zona playoff. Vincere per continuare ad inseguire un piazzamento che per il team sarebbe fondamentale. Ha un solo obiettivo la Dinamo Sassari, che domani a mezzogiorno andrà a far visita alla The Flexx Pistoia. Un match a questo punto di importanza assoluta per i sardi. Pistoia può dirsi ormai tranquilla, dati gli otto punti di vantaggio sulla Betaland Capo d'Orlando, ma i toscani in casa sono un osso duro per chiunque. E poi c'è un retroscena che rende ancora più gustosa la sfida: nelle ultime ore, infatti, si è fatta largo un'indiscrezione che vorrebbe coach Esposito sulla panchina della Dinamo per la prossima stagione. Zare Markovski, che ha sostituito Federico Pasquini alla guida dei sassaresi, non si preoccupa delle voci e conferma di vedere una squadra in salute. "Stiamo lavorando bene e ci stiamo allenando con un ottimo livello di intensità - afferma il tecnico biancoblu - dopo le ultime prestazioni sento forte tra i ragazzi la voglia di riscatto". Per poter sperare di centrare l'obiettivo della qualificazione ai playoff non si può più sbagliare un colpo, a cominciare proprio dalla gara di Pistoia. "Parte tutto e sempre dalla difesa - aggiunge Markovski - domenica servirà la massima concentrazione e grande attenzione per limitare il loro attacco". Con tutta probabilità la The Flexx recupererà anche McGee, messo ko da una tracheite. Pistoia è pronta a centrare un'altra impresa dopo le belle vittorie contro Venezia e Torino. "Sarà importante avere il giusto atteggiamento, portare sul campo la stessa energia e determinazione che si è vista contro Reyer e Fiat - ha detto Jaylen Bond - e per farlo dobbiamo essere preparati mentalmente. Dovremo giocare una partita dura, intelligente e energica". BRESCIA, DIANA RINNOVA FINO AL 2020 La Germani Brescia ha comunicato il rinnovo di coach Andrea Diana fino al 2020. Il livornese siede sulla panchina della Leonessa da quattro stagioni.