Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Sassari, a Pistoia per i due punti. Markovski: "Serve la massima concentrazione"

Redazione Avatar

di Redazione

14/04/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Sassari, a Pistoia per i due punti. Markovski:
Vincere per non perdere contatto con la zona playoff. Vincere per continuare ad inseguire un piazzamento che per il team sarebbe fondamentale. Ha un solo obiettivo la Dinamo Sassari, che domani a mezzogiorno andrà a far visita alla The Flexx Pistoia. Un match a questo punto di importanza assoluta per i sardi. Pistoia può dirsi ormai tranquilla, dati gli otto punti di vantaggio sulla Betaland Capo d'Orlando, ma i toscani in casa sono un osso duro per chiunque. E poi c'è un retroscena che rende ancora più gustosa la sfida: nelle ultime ore, infatti, si è fatta largo un'indiscrezione che vorrebbe coach Esposito sulla panchina della Dinamo per la prossima stagione. Zare Markovski, che ha sostituito Federico Pasquini alla guida dei sassaresi, non si preoccupa delle voci e conferma di vedere una squadra in salute. "Stiamo lavorando bene e ci stiamo allenando con un ottimo livello di intensità - afferma il tecnico biancoblu - dopo le ultime prestazioni sento forte tra i ragazzi la voglia di riscatto". Per poter sperare di centrare l'obiettivo della qualificazione ai playoff non si può più sbagliare un colpo, a cominciare proprio dalla gara di Pistoia. "Parte tutto e sempre dalla difesa - aggiunge Markovski - domenica servirà la massima concentrazione e grande attenzione per limitare il loro attacco". Con tutta probabilità la The Flexx recupererà anche McGee, messo ko da una tracheite. Pistoia è pronta a centrare un'altra impresa dopo le belle vittorie contro Venezia e Torino. "Sarà importante avere il giusto atteggiamento, portare sul campo la stessa energia e determinazione che si è vista contro Reyer e Fiat - ha detto Jaylen Bond - e per farlo dobbiamo essere preparati mentalmente. Dovremo giocare una partita dura, intelligente e energica". BRESCIA, DIANA RINNOVA FINO AL 2020  La Germani Brescia ha comunicato il rinnovo di coach Andrea Diana fino al 2020. Il livornese siede sulla panchina della Leonessa da quattro stagioni.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Playoff, si parte: subito Golden State - San Antonio, Phila attende Miami

Articolo Successivo

Pallacanestro Cantù, Irina Gerasimenko ospite a Sportitalia: 'Vogliamo i playoff'

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

22/05/2018