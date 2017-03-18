Sassari sfida Avellino, Pasquini: "Dobbiamo minare le loro certezze"

Ci sarà senza dubbio il pubblico delle grandi occasioni al PalaDelMauro, anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A di basket maschile. Gli irpini sono chiamati a difendere la seconda piazza, occupata insieme alla Reyer Venezia, mentre il team sardo(il secondo dopo quello in Coppa Italia) e agguantare una posizione ancora più positiva in vista dei playoff. L'ultimo incrocio tra le due squadre è avvenuto proprio in occasione delle Final Eight di Rimini,Anche per questo la Sidigas avrà voglia di rivincita: lo sa bene il coach di Sassari, Federico Pasquini. "Serve una prestazione- ha detto Pasquini - Il gioco di Sacripanti può essere leggero o pesante hanno un assetto leggero fatto di pick and roll con Zerini, e uno pesante con il post basso di Fesenko". Secondo il coach sassarese, sarà importante riuscire a mettere in crisi le certezze che Avellino è riuscita ad accumulare partita dopo partita. "Dobbiamo essere bravi a buttarenei loro meccanismi", ha spiegato il coach della Dinamo. Per Pasquini quello che attende Sassari è un mese senza dubbio decisivo. "In questi venti giorni affrontiamo qualcosa di importante in campionato e in Champions – ha spiegato il coach –Conosciamo il loro valore, sappiamo cosa è successo negli scontri precedenti e starà a noi fare qualche accorgimento. Siamo al rush finale e per quanto è corta la classifica ogni partita è una storia diversa, vincere da loro sarebbe un qualche cosa di importante”. L'appuntamento è per stasera al palazzetto irpino: la palla a due è prevista per le 20:30.