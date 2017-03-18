Pronostici serie A1 Basket: le previsioni per le sfide di domenica 19 marzo

Torna la rubrica sui Pronostici serie A1 basket per le sfide di domenica 19 marzo del massimo campionato di pallacanestro.

Ecco le previsioni sulle sfide della prossima giornata di basket nei Pronostici serie A1 Basket sulla 23.ma giornata del campionato di pallacanestro. Partiamo dalla sfida tra la Pallacanestro Cantù e l'Enel Brindisi. La squadra del coach Meo Sacchetti sta attraversando un ottimo momento nella sua stagione, mentre i padroni di casa hanno ritrovato nuova linfa dopo l'addio a Kurtinaitis e l'approdo sulla panchina dell'eterno Recalcati. Nel nostro pronostico diamo fiducia agli ospiti che vantano un roster di maggior spessore tecnico, quindi optiamo per il segno 2 nel testa a testa. Impegno facile, sulla carta, per l'Olimpia Milano che non dovrebbe avere difficoltà nel superare Cremona, in caduta libera in classifica dopo le recenti debacle. Puntiamo sul segno 1 nell'1x2. Bella sfida tra Venezia e Torino, due sfide tra due squadre votate all'attacco che faranno del gioco propositivo il proprio punto di forza. Per questo pronostichiamo un punteggio alto, optando per il segno Over 160,5. Sfida apparentemente chiusa nei pronostici basket serie A1 di domenica, quella che vedrà opposte Brescia e Varese. Diamo fiducia ai padroni di casa che fra le mura amiche sono un osso duro per tutte le avversarie. Segno 1 nell'1x2. Prevediamo un successo in casa di Capo d'Orlando che attende Caserta, priva dell'apporto di Edgars Sosa che in settimana ha rescisso il contratto.

Pronostici Dotbasket, serie A1:

CANTU' - BRINDISI 2 (testa a testa) MILANO - CREMONA 1 (1x2) VENEZIA - TORINO Over 160,5 BRESCIA - VARESE 1 (1X2) CAPO D'ORLANDO - CASERTA 1 (1X2)

Con 20 euro giocati, vincita possibile euro 247,57.