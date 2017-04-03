Serata da libro cuore per Meo Sacchetti, ma alla fine vince la Dinamo Sassari

Vince di un punto la Dinamo Sassari nella sfida contro Brindisi dell'ex coach Meo Sacchetti accolto da una standing ovation strappalacrime.

I tifosi dellanon potevano riservare accoglienza migliore ail coach che ha portato la squadra sarda verso il primo storico scudetto. 'Un coach, un padre, un amico' si legge su un enorme striscione che campeggia sulle gradinate del PalaSerradimigni e alla standing ovation i lucciconi agli occhi di Sacchetti non potevano mancare per condire la minestra di un match da libro cuore.Poi c'è spazio per le ostilità in campo, in un match la cardiopalma non adatto ai deboli di cuore che si è risolto solo all'ultimo sospiro grazie al canestro vittoria diche regala un importante successo ai padroni di casa. bravi ad imporsi sul filo della sirena per 79-78. Un match dove lo spartiacque è stato il terzo quarto nel quale i sardi sono riusciti a mettere la testa avanti dominando in attacco con ben 31 punti realizzati, conche tocca quota 20 a referto e con undavvero in serata di grazia autore, fino ad allora, di 15 punti e 7 rimbalzi. Il parziale si chiude sul 31-13 per i sardi che volano sul 66-49, spezzando l'equilibrio che aveva caratterizzato i primi due tempi. Ma nell'ultimo quarto i pugliesi hanno tirato fuori l'orgoglio rifilando un parziale di 22-4 che ha riaperto i giochi riportando la situazione in perfetta parità e rimettendo in discussione un match che appariva già segnato.sembra davvero irrefrenabile e guida la riscossa della squadra di Sacchetti. L'impresa sembra essere a portata di mano per gli ospiti quandorealizza un canestro da due prontamente replicato da due punti di Lacey dalla lunetta fa pendere il risultato dalla parte dei sardi a soli 7” da giocare.fa il suo compito nei liberi e riporta avanti di un punto Brindisi, ma la Dinamo Sassari trova la giocata vincente con Lacey che fa pendere definitivamente la bilancia del risultato dalla parte dei padroni di casa.