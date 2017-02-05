Serie A, 18esima giornata: derby Varese-Milano, in trasferta anche Venezia e Avellino
Via alla diciottesima giornata nel campionato di Serie A di basket maschile. Una gara è già in corso (Trento - Venezia), mentre sono in programma 5 match alle 18:15. Stasera il derby lombardo tra Varese e Milano, mentre domani sera il posticipo vedrà in campo Reggio Emilia e Brindisi. Trasferta sulla carta agevole quella della Reyer, che deve riscattare il ko incassato nell'ultimo turno per riprendere la rincorsa alla prima della classe, quell'Olimpia Milano impegnata a Varese in un derby meno scontato di ciò che può sembrare. Anche perchè la truppa di Repesa potrebbe pagare lo sforzo profuso in Eurolega, culminato nella strepitosa vittoria contro il Darussafaka dopo essere stati sotto di ben 25 punti. Impegno esterno anche per la Sidigas Avellino di coach De Raffaele: gli irpini vanno a far visita alla The Flexx Pistoia, che ha bisogno di punti per togliersi definitivamente dalle zone basse della classifica e magari cominciare a coltivare sogni di playoff. Il match tra la Germani Brescia e la Dinamo Sassari è forse il più interessante di questo pomeriggio: i padroni di casa stanno facendo un'ottima figura in questo primo campionato di Serie A dopo 28 anni. L'avversario è quantomai ostico: gli uomini di Pasquini sono ormai lanciatissimi verso le primissime posizioni. Al PalaMaggiò la Pasta Reggia Caserta ha l'occasione di recuperare terreno in zona playoff, ma Cremona non ha alcuna intenzione di fare da 'sparring partner': coach Lepore ha ridato convinzione e grinta alla Vanoli, che vuole continuare a credere nella salvezza. Sfida 'thrilling' quella tra Pesaro e Cantù, con entrambi i team alla ricerca di un successo decisivo che allontani lo spettro della retrocessione. Altro match molto intrigante è quello tra la Fiat Torino e la Betaland Capo d'Orlando: difficile (ma non impossibile) l'esordio del nuovo acquisto dei piemontesi, Gino Cuccarolo, noto per essere l'uomo più alto d'Italia (222 cm). Domani sera (ore 20:45) chiude il quadro la grande sfida tra la Grissin Bon Reggio Emilia e l'Enel Brindisi di coach Sacchetti.
