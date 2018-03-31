Home LegaBasket Serie A, 24esimo turno: si comincia con Torino-Pistoia, stasera Milano-Reggio Emilia

Serie A, 24esimo turno: si comincia con Torino-Pistoia, stasera Milano-Reggio Emilia

di Redazione 31/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Parte alle 17 il 24esimo turno del campionato di Serie A di basket maschile. La prima gara in programma è quella del PalaRuffini, dove la Fiat Torino riceve la The Flexx Pistoia. I piemontesi stanno vivendo una sorta di black out dopo lo straordinario trionfo nelle Final Eight di Coppa Italia: da allora, per il team di coach Galbiati, sono arrivate solo sconfitte. Un periodo fortemente negativo che ha fatto precipitare l'Auxilium al nono posto, compromettendo seriamente la corsa ad un piazzamento nei playoff. Anche per questo, la Fiat chiederà strada alla The Flexx di coach Esposito. Tuttavia, Pistoia è reduce da uno splendido successo contro la Reyer Venezia (probabilmente la miglior gara stagionale dei toscani) e vuole continuare a stupire. Una vittoria in Piemonte significherebbe salvezza quasi certa per i pistoiesi, che al momento hanno un vantaggio di sei punti dalla coppia Pesaro-Capo d'Orlando. Alle 18 sono in programma due match. La Dolomiti Trento attende l'Orlandina, mentre al PalaGeorge andrà in scena il derby tra la Germani Brescia e la Red October Cantù. Il team di Buscaglia vuole continuare la risalita verso le posizioni più nobili della classifica, ma la Betaland è in lotta per la permanenza in Serie A e venderà cara la pelle. Brescia-Cantù è una sfida di valore assoluto tra due delle sorprese più belle di questo campionato: da un lato la Leonessa di coach Diana, a lungo in testa e attualmente terza, dall'altro il team di Sodini, in piena zona playoff nonostante le vicissitudini societarie degli scorsi mesi. Alle 20:30 la Dinamo Sassari andrà a far visita all'Happy Casa Brindisi, mentre Varese ospiterà Pesaro. In serata, alle ore 20:45, sul parquet del Forum di Assago si sfideranno l'Olimpia Milano, capolista del torneo, e la Grissin Bon Reggio Emilia. A Cremona l'altro derby di giornata: il match tra la Vanoli e la Virtus Bologna promette scintille.