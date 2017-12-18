Home LegaBasket Serie A1, Brescia travolge Venezia, Milano si aggiudica il derby

di Redazione 18/12/2017

Analizziamo insieme i risultati dell'11.ma giornata di serie A1, con il successo di Brescia che ha travolto Venezia nel posticipo. L'11.ma giornata di serie A1, conferma ancora una volta lo strapotere di Brescia che travolge in casa i campioni d'Italia per 90-71 e si conferma al primo posto in classifica, dimostrando che la sconfitta casalinga contro Sassari è stata solo un incidente di percorso. I lombardi hanno preso il largo nell'ultima frazione, vinta per 29-10, annichilendo la corazzata di De Raffaele, grazie ad un Lee Moore stratosferico, capace di mettere a referto 28 punti. Alla fine del match, Hunt chiude con 22 punti mentre Landry e Bushati ne mette a referto 9. Tra i lagunari si salva solo Orelik autore di 15 punti. L'Olimpia Milano torna al successo dopo le delusioni di Eurolega e supera in casa la Pallacanestro Cantù con il punteggio di 93-77. Le Scarpette Rosse sfoggiano un grande Goudelock autore di 23 punti frutto di un brillante 5/8 dall'arco. Bene anche Micov autore di 15 punti, mentre tra i canturini da segnalare i 20 punti di Thomas. Meneghini sempre avanti nel punteggio e capaci di tenere a freno le velleità di rimonta degli ospiti, vincendo in scioltezza nell'ultimo quarto. Torino non fa il miracolo a Bologna e viene sconfitta per 84-74 (Aradori e Lawson 16 pt, Pattersson e Garrett 15), mentre Avellino si impone per 87-78 sul parquet di Pesaro grazie anche ad una super prestazione al tiro di Rich, autore di 25 punti. Successo interno anche di Trento che supera in casa Cremona con il punteggio di 90-79. Tra i trentini brilla Sutton autore di 24 punti, bene anche Johnson-Odom tra gli ospiti che mette a referto 19 punti. In classifica di serie A1 rimane in testa Brescia con 20 punti, seguita da Avellino e Milano con 16, mentre a 14 il terzetto composta da Venezia, Torino e Sassari. Il fanalino di cosa è Brindisi con 4 punti.