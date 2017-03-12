Serie A1: Brindisi fa suo l'anticipo contro la Leonessa Brescia
di Redazione
12/03/2017
Brindisi si aggiudica l'anticipo della settima giornata di ritorno grazie ad una superba prova di M'Baye e Moss al PalaGeorge di Montichiari.Colpo esterno per Brindisi che supera a domicilio la Leonessa Brescia e fa un passo avanti deciso in classifica, in ottica playoff. La squadra di Meo Sacchetti si è imposta per 91-83 al PalaGeorge di Montichiari nel match che anticipa la settimana giornata di ritorno del massimo campionato di pallacanestro. Bene Moore (22 pt) e Moss (18 pt) per i padroni di casa, mentre per i pugliesi in evidenza la serata magica di Goss, top scorer del match con 25 punti messi a referto. Bene anche M'Baye autore di 21 punti e uomo chiave nei momenti caldi del match. Partono meglio gli uomini di coach Sacchetti proprio con 4 punti consecutivi di M'Baye, poi Brescia prova a fare la partita e si riporta in parità. Le due squadre si superano a vincenda nel punteggio e il primo quarto si chiude con gli ospiti avanti per 21-23. Nel secondo quarto Brindisi continua a mantenere due punti di vantaggo al 20' (40-42). Bello e inteso il terzo quarto, ancora vissuto su binari di perfetto equilibrio. Non mancano anche momenti di tensione e il coach Diana viene spedito fuori dal campo per il secondo tecnico. Al terzo quarto è ancora Brindisi a condurre di due punti per 64-66. Nell'ultimo quarto i pugliesi piazzano il break decisivo portandosi sul 73-80 a quattro minuti dalla fine. Scott firma il +10 per gli ospiti a due minuti dal termine mettendo il sigillo al successo degli ospiti..Brescia prova a rimanere a galla con Landry e Moore ma è ancora Scott a mettere la museruola a ogni velleità di rimonta dei padroni di casa. La gara termina sull’81-91. GERMANI BRESCIA: Laganà 3, Landry 10, Moore 22, Berggren 10, L. Vitali 5, Moss 18, Bushati 3, Burns 10, Rimbalzi: 28 Palle perse: 11 Assist: 20 ENEL BRINDISI: Agbelese 0, Scott 17, Carter 12, Goss 25, Mesicek 2, Cardillo 0, M’Baye 21, Joseph 8, Spanghero 6. Rimbalzi: 31 Palle perse: 17 Assist: 14
