Serie A1: Brindisi fa suo l'anticipo contro la Leonessa Brescia

Brindisi si aggiudica l'anticipo della settima giornata di ritorno grazie ad una superba prova di M'Baye e Moss al PalaGeorge di Montichiari.

Colpo esterno perche supera a domicilio lae fa un passo avanti deciso in classifica, in ottica playoff. La squadra disi è imposta peral PalaGeorge di Montichiari nel match che anticipa la settimana giornata di ritorno del massimo campionato di pallacanestro. Bene(22 pt) e(18 pt) per i padroni di casa, mentre per i pugliesi in evidenza la serata magica di, top scorer del match con 25 punti messi a referto. Bene ancheautore di 21 punti e uomo chiave nei momenti caldi del match.Partono meglio gli uomini di coach Sacchetti proprio con 4 punti consecutivi di, poi Brescia prova a fare la partita e si riporta in parità. Le due squadre si superano a vincenda nel punteggio e il primo quarto si chiude con gli ospiti avanti per 21-23. Nel secondo quarto Brindisi continua a mantenere due punti di vantaggo al 20' (40-42). Bello e inteso il terzo quarto, ancora vissuto su binari di perfetto equilibrio. Non mancano anche momenti di tensione e il coachviene spedito fuori dal campo per il secondo tecnico. Al terzo quarto è ancora Brindisi a condurre di due punti per 64-66. Nell'ultimo quarto i pugliesi piazzano il break decisivo portandosi sul 73-80 a quattro minuti dalla fine.firma il +10 per gli ospiti a due minuti dal termine mettendo il sigillo al successo degli ospiti..Brescia prova a rimanere a galla conma è ancora Scott a mettere la museruola a ogni velleità di rimonta dei padroni di casa. La gara termina sull’81-91.: Laganà 3, Landry 10, Moore 22, Berggren 10, L. Vitali 5, Moss 18, Bushati 3, Burns 10, Rimbalzi: 28 Palle perse: 11 Assist: 20Agbelese 0, Scott 17, Carter 12, Goss 25, Mesicek 2, Cardillo 0, M’Baye 21, Joseph 8, Spanghero 6. Rimbalzi: 31 Palle perse: 17 Assist: 14