Golden State, un altro ko: gode Minnesota (103-102). Houston vince a Chicago

Probabilmente è solo un periodo un pò così per la franchigia di Oakland. Sta di fatto, però, che per la seconda volta nel giro di un paio di settimane. Un fatto a cui i tifosi di GS non erano più abituati da circa un paio d'anni. Ecco perchè, dopo la sconfitta interna contro Boston,Anzi, quasi tutti pensavano ad un animale ferito, alla classica furia Warriors che si sarebbe riversata sui malcapitati Timbewolves. Macchè. Già nel primo tempo Minnie intuisce le difficoltà di Golden State - che senza Durant sembra davvero un'altra squadra - e prende a schiaffi la retroguardia ospite., e Minnesota vola addirittura sul +17. Nel terzo periodo si svegliano gli uomini migliori della corazzata guidata da coach Kerr, ovvero Thompson e Curry: GS risale fino al -3 e tutto lascia pensare che il sorpasso sia dietro l'angolo. E in effetti nell'ultimo quarto il sorpasso arriva, con il lay up di Curry quando mancano solo 19 secondi alla sirena conclusiva.: 2/2 alla lunetta, Minnesota vince 103-102. Niente da fare per Toronto, che cade ad Atlanta 105-99. Gli Hawks dimostrano di volere a tutti i costi la vittoria per continuare la corsa al quarto posto nella Eastern Conference.: Atlanta tiene a distanza i canadesi grazie alla splendida prestazione di Dennis Schroder (26 punti), vero protagonista del quarto periodo. Bel successo esterno quello di Houston, che va a vincere sul parquet di Chicago 94-115. Coach D'Antoni aveva bisogno di questa vittoria dopo due ko di fila:Washington espugna Sacramento all'overtime e continua a volare: 38 punti di Beal, 122-130 ai Kings e secondo posto per i 'capitolini' ad Est.