Home LegaBasket Serie A1, classifica finale regular season: ecco tutti i verdetti dopo la 30.ma giornata

Serie A1, classifica finale regular season: ecco tutti i verdetti dopo la 30.ma giornata

di Redazione 08/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ecco la classifica finale della serie A1 di basket che ha disputato l'ultima giornata emettendo i verdetti definitivi per la griglia playoff. La serie A1 di Basket ha emesso gli ultimi verdetti che suonano amari per l'Enel Brindisi che non ce l'ha fatta a centrare l'obiettivo playoff, venendo sconfitta per 86-65 dalla Reyer Venezia. Nonostante i lagunari fossero già certi del secondo posto matematico, non hanno lesinato energie in campo mettendo in mostra una condizione di forma davvero invidiabile. I pugliesi partono bene e nei primi due quarti mettono in difficoltà i padroni di casa. Nel finale di secondo quarto sono costretti a subire la rimonta dei padroni di casa che chiudono la prima frazione avanti per 43-36. Moore deve abbandonare il campo per infortunio e per Brindisi, il secondo tempo diventa un vero e proprio calvario. Peric e Filloy trascinano la squadra di De Raffaele verso il 64-52 alla fine del terzo quarto, mentre l'ultimo quarto si chiude col parziale di 22-13 che non lascia scampo ai pugliesi che devono congedarsi a mani vuote in questa stagione avara di soddisfazioni. Trento aggancia il quarto posto dopo aver sconfitto in casa Avellino (già certa del terzo posto) per 77-75. Inutile successo di Caserta che supera Sassari in casa, costringendo i sardi a chiudere al quinto posto in classifica. La sesta piazza è della Grissin Bon Reggio Emilia che viene clamorosamente sconfitta in trasferta da una Cremona (101-91) ormai matematicamente retrocessa. Le ultime due piazze nella griglia playoff vanno a Pistoia e Capo D'Orlando che hanno vinto i rispetti impegni contro Brescia e Pesaro. CLASSIFICA REGULAR SEASON: Milano 46; Venezia 42; Avellino 38; Trento 36; Sassari, Reggio Emilia 34; Pistoia, Capo d'Orlando 30: Brindisi 28; Varese, Brescia, Torino 26; Caserta 24; Cantù 22; Pesaro 20; Cremona18.