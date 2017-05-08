Serie A, ai playoff Pistoia e Capo d'Orlando. Delusione Brindisi

L'ultima giornata di campionato ha sancito. Se i primi tre posti erano già stati assegnati - nell'ordine: Milano, Venezia e Avellino - ed era già stata decisa la squadra retrocessa (la Vanoli Cremona, che saluta dopo otto stagioni consecutive), mancava da stabilire, con una lotta a tre per il settimo e l'ottavo posto.Il team allenato da Meo Sacchetti aveva di fronte a sè un impegno molto duro: tuttavia, i biancazzurri speravano in una Reyer Venezia piuttosto 'dimessa' dopo le prove con Tenerife e Sassari e la certezza matematica del secondo posto. Niente di tutto questo:, che schiantano l'Enel 86-65 grazie soprattutto ad un Peric incontenibile (21 punti). Per Brindisi nulla da fare, appuntamento all'anno prossimo. Possono invece fare festa Pistoia e Capo d'Orlando., con Petteway grande protagonista (25 punti): ora per la The Flexx, che ha chiuso settima, c'è proprio la Reyer Venezia. Centra l'obiettivo playoff anche Capo d'Orlando, che riesce finalmente a vincere dopo sei sconfitte consecutive: un periodo nero che rischiava di vanificare l'ottima stagione dell'Orlandina.(già sicura della salvezza) e chiudono all'ottavo posto, l'ultimo utile per la post-season. Il quarto posto se lo aggiudica Trento, che vince nel finale contro Avellino (77-75) e supera in volata Sassari e Reggio Emilia, entrambe sconfitte.mentre la Grissin Bon ha incredibilmente perso sul parquet della già retrocessa Cremona (101-91). Tra le altre sfide, vittoria casalinga della Fiat Torino contro la Openjobmetis Varese (89-76), mentre: 89-71 alla Pallacanestro Cantù. Questi gli accoppiamenti playoff: Milano-Capo d'Orlando, Trento-Sassari (gara 1- venerdì 12); Venezia-Pistoia; Avellino-Reggio Emilia (sabato 13). Si gioca al meglio di 5.