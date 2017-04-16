Serie A1, l'Enel Brindisi supera Milano al fotofinish: vincono tutte le big

L'Enel Brindisi si regala due punti d'oro in ottica playoff contro la capolista, mentre Venezia espugna il parquet di Brescia. Quinto successo di fila per Reggio Emilia.

L'supera unatutt'altro che demotivata e tiene accesa la speranza di agganciare un posto nei playoff. La squadra di coachsi è imposta nella sfida interna contro la capolista con il punteggio di 70-68 dopo una autentica battaglia al cardiopalma. Una sfida punto a punto nei minuti finali, risolta a favore dei pugliesi, nella lotteria dei tiri liberi.non falliscono dalla lunetta mentre McLean sparacchia malamente la conclusione del possibile sorpasso. Sugli scudi le prestazioni del solitomentre tra i milanesi brillaautore di 11 punti. Con questa vittoria, l'Enel Brindisi rimane attaccata al treno per i playoff, approfittando anche della contemporanea sconfitta di alcune rivali per nella caccia all'ottavo posto in classifica. Successo convincente per lache espugna il parquet dicon il punteggio di 79-84. Ai padroni di casa non basta una sontuosa prestazione firmata daautore di 32 punti e autentico trascinatore per la squadra lombarda. Brescia compie una rimonta nei minuti finali portandosi sul 75-75 a 3'30 dalla fine. I lagunari trovano i punti vittoria grazie alla precisione chirurgica di Tonut dalla lunetta e ad una infrazione di passi fischiata a Moore nel momento chiave della sfida. Beneer la squadra di coach De Raffaele, autore di 24 punti. Successi interni per lamentresi impone per 73-71 nel testa a testa contrograzie al contributo della premiata ditta, autori entrambi di 27 punti. Successo importante, in chiave salvezza, anche per lache vince al fotofinish per 83-80 sumette a segno la quinta vittoria consecutiva nel 91-80 con il quale supera, mentreasfaltain casa, imponendosi per 83-67.