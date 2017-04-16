Tragedia colpisce Isaiah Thomas: la sorella muore in un incidente stradale

Un fulmine a ciel sereno. Una notizia che sconvolge la vita della stella dei Boston Celtics,, e che atterrisce tutti gli appassionati del basket NBA e mondiale.per le ferite riportate in seguito ad un incidente stradale che non le ha lasciato scampo. La tragedia è accaduta sabato mattina. La sorella del fuoriclasse di Boston è rimasta vittima di un sinistro avvenuto. Chyna Thomas aveva soltanto 22 anni. Chyna Thomas si trovava alla guida della sua Toyota Camry (anno 1998) e proseguiva su una strada situata nella città di Federal Way, nello stato di Washington. Per cause ancora da chiarire, e su cui stanno indagando le forze dell'ordine locali,sinistro della carreggiata, proseguendo per circa 15 metri prima di schiantarsi contro un palo della luce. La polizia ha anche riportato che la sorella di Thomas non indossava la cintura di sicurezza al momento dell’impatto. Inutile ogni tentativo di soccorso: Chyna Thomas non è riuscita a sopravvivere al terribile schianto. La franchigia del Massachusetts ha espresso tutto il suo dolore in un comunicato dove viene ribadita tutta la vicinanza del team al proprio giocatore. ". I pensieri e le preghiere dei Celtics sono per Isaiah e la famiglia", scrivono i Boston Celtics. Isaiah Thomas, dopo essere venuto a conoscenza della terribile notizia, non si è più ripresentato per i successivi incontri con i media né ha parlato pubblicamente.“È un momento cruciale per la nostra famiglia” ha detto solamente il padre James. Sulla sua eventuale presenza nelle prossime gare dei playoff, coach Stevens è stato chiaro: "Non abbiamo neanche affrontato l’argomento, vogliamo solo lasciarlo con i suoi pensieri".