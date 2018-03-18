Home LegaBasket Serie A1, Micov trascina l'Olimpia Milano al successo contro Trento

Serie A1, Micov trascina l'Olimpia Milano al successo contro Trento

di Redazione 18/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Olimpia Milano sconfigge Trento in casa grazie ai 28 punti di Micov e alla super difesa di Gudaitis. L'Olimpia Milano interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive di Trento e vince un match combattuto nell'anticipo del sabato del PalaDesio. Le Scarpette Rosse si sono imposte per 88-80 contro una coriacea Trento che non si è arresa fino all'ultimo, facendo sudare le proverbiali sette camicie ai padroni di casa. La squadra di Pianigiani ha condotto le danze per tutta la partita, avendo però il torto di non piazzare il parziale decisivo per chiudere la partita. Grazie ai punti di Shields e Flaccadori, la squadra di Buscaglia ha reso dura la vita all'Olimpia Milano, nonostante l'espulsione di Sutton per doppio fallo tecnico. Trascinata da Micov (autore di 28 punti) nei momenti cruciali del match, la squadra di Pianigiani ha saputo tessere la tela della vittoria, aspettando sapientemente il momento giusto per piazzare la zampata vincente. Ottime anche le prove di Cinciarini (14) e Goudelock (14) che mette a segno la tripla finale che ha messo in cassaforte la vittoria. Pochi punti per Gudaitis ma una prestazione difensiva a tutto tondo condita da 5 stoppate. La nota stonata continua ad essere Kuzminskas, palesemente fuori dai giochi e difensivamente molto approssimativo e incapace di giocare con continuità. La sconfitta di Trento non deve demoralizzare gli uomini di Buscaglia, che ancora una volta hanno dimostrato di poter giocare un ruolo da protagonisti assoluti in questo campionato. Ea7 Milano: Goudelock 14, Micov 28, Pascolo, Tarczewski 8, Kuzminskas, Cinciarini 14, Abass 2, Bertans 9, Jerrells 8, Gudaitis 5 Aquila Trento: Franke, Sutton 13, Silins 7, Forray 4, Flaccadori 16, Gomes 12, Hogue 13, Shields 15