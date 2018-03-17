Home Eurolega Europe Cup, volano ai quarti Avellino e Venezia: incredibilmente fuori Sassari

di Redazione 17/03/2018

Vanno avanti ai quarti di finale di Europe Cup, Avellino e Venezia, mentre Sassari viene eliminata dai francesi del Le Portel. Il ritorno degli ottavi di Europe Cup sorride ad Avellino e Venezia mentre Sassari cede all'overtime contro Le Portel e viene eliminata. Successo per la Sidigas Avellini non casa dei bielorussi del Tsmoki Minsk per 81-72 in campo esterno. Dopo il 70-70 dell'andata è la squadre di Sacripanti a staccare il pass per i quarti dove adesso dovrà vedersela contro i lituani della Juventus Utena. Un match che gli irpini hanno condotto dal primo all'ultimo minuto senza mai cedere, nonostante i minutaggi limitati di Fesenko e Lawal. Mattatore dell'incontro è stato Ariel Filloy, autore di 22 punti con uno splendido 5/6 dall'arco. Altro protagonista assoluto, Wells autore di 17 puti. La Reyer Venezia viene sconfitta sul parquet del Kormend per 88-86 ma in virtù dell'83-51 dell'andata si qualifica ampiamente ai quarti di finale dove incontrerà i temibili russi del Nizhny Novgorod. Nonostante il forfait di Haynes, volato negli States per motivi familiari, Venezia non trema di fronte alla modesta squadra ungherese. Stefano Tonut, gioca alla grande per due quarti mettendo a referto 22 punti, 5/5 da 2, 4/6 da 3, 3 assist e 3 rimbalzi. Bene anche Peric, autore di 19 punti, mentre il top scorer tra gli ungheresi è Ferencz con 18 punti. Non ce la fa la Dinamo Sassari che viene sconfitta per 100-81 all'overtime dai francesi del Le Portel ed è costretta ad uscire dall'Europe Cup. La squadra di Pasquini getta via i 17 punti accumulati nel match di andata. L'esclusione di Planinic non paga. I francesi hanno in Hassel (autore di 33 punti) il loro motore di punti e di soluzioni sotto canestro. Bamforth e Hatcher chiudono con 16 punti a testa.