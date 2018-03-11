Home LegaBasket Serie A1, Virtus Bologna-Olimpia Milano: PalaDozza sold out per il derby d'Italia

Serie A1, Virtus Bologna-Olimpia Milano: PalaDozza sold out per il derby d'Italia

di Redazione 11/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Olimpia Milano farà visita alle V-Nere in un match che si preannuncia ricco di motivi di interesse. Virtus Bologna-Olimpia Milano è un po' come Juventus-Inter, è il derby d'Italia della pallacanestro italiana, la partita per eccellenza. Oggi sarà la sfida clou della 21.ma giornata del campionato. I milanese sono attesi da un PalaDozza che si preannuncia gremito all'inverosimile, una cornice di pubblico degna di una sfida che ha segnato per tanti anni la storia del basket tricolore. L'ottimo andamento della vendita dei biglietti fa propendere per un sold out quasi certo. Bologna proviene da una sconfitta beffarda a Venezia giunta allo scadere per un canestro di Austin Daye, nonostante le ottime prove di Umeh e Aradori. Alessandro Gentile è perfettamente recuperato e oggi sarà a disposizione di Ramagli. Sarà lui il grande ex di questa sfida, anche se le sue condizioni non potranno essere al top, per forza di cose. Non sarà invece presente Stefano Gentile, out per una distorsione alla caviglia destra. L'Olimpia Milano proviene dal successo di prestigio all'Arena Khimki contro la squadra russa. In settimana, le Scarpette Rosse saranno impegnate in un'altra sfida di lusso contro il Real Madrid, anche se le chance di accesso ai playoff di Eurolega sono ormai azzerate. Theodore non sarà a disposizione a causa di un guaio alla caviglia sinistra e dovrebbe rientrare la settimana prossima. Dopo la batosta della Coppa Italia, l'Olimpia Milano ha conquistato tre successi in quattro gare, di cui due in Euroleague. Non mancheranno gli stimoli in entrambe le squadre per questa sfida che magari non deciderà il campionato ma rievocherà il sapore di epiche battaglie che hanno scritto la storia della pallacanestro.