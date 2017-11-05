Home LegaBasket Serie A, anticipi: Cantù espugna Pistoia, Trento affonda a Varese

05/11/2017

I due anticipi di Serie A hanno visto la vittoria esterna della Red October Cantù sul parquet della The Flexx Pistoia e il roboante successo di Varese contro un'Aquila Trento sempre più in crisi. Nonostante la pesantissima situazione societaria, Cantù riesce a pensare solo a giocare. E lo fa nel migliore dei modi, visto che ieri a Pistoia è arrivata la terza vittoria (82-93) in questo campionato, che proietta gli atleti di Sodini a quota 6 in classifica. Al contrario, i padroni di casa deve interrogarsi su un match praticamente dominato dagli avversari: solo nell'ultimo quarto la The Flexx si è svegliata e ha tentato la clamorosa rimonta, ma ormai era troppo tardi. Il successo ospite è storico: era dal 1992 che la Pallacanestro Cantù non tornava da Pistoia con i due punti. Protagonista della serata Culpepper, un vero incubo per la difesa di Esposito: 36 punti per il play di Memphis. Già nel primo tempo la superiorità di Cantù era apparsa piuttosto evidente: Pistoia non riusciva a trovare le giuste contromisure e andava all'intervallo sotto di 16 punti (34-50). Nel terzo quarto la solfa resta la stessa, anche se Pistoia si affida a Kennedy per restare in gara. E' nell'ultimo periodo che i padroni di casa ritrovano finalmente smalto, e fanno paura ai ragazzi di Sodini: a sei minuti dal termine i punti di vantaggio di Cantù sono solo 3, ma da lì in poi la The Flexx si spegne e Cantù mette in cassaforte due punti preziosissimi, in attesa di notizie sul fronte societario. Non c'è pace per l'Aquila Trento, che incassa una durissima sconfitta a Varese (93-66). Senza Shields, infortunatosi in Eurocup, la Dolomiti di coach Buscaglia viene sovrastata da una Openjobmetis che ha in Okoye (18 punti) il suo maggior punto di forza. Varese stravince il confronto su tutta la linea, arrivando a toccare anche il +35 nell'ultimo quarto.