Serie A1, anticipo: Brescia batte Reggio Emilia e si conferma capolista

Serie A1, anticipo: Brescia batte Reggio Emilia e si conferma capolista

di Redazione 05/11/2017

Ancora un successo per Brescia nell'anticipo contro Reggio Emilia, Landry e Vitali sugli scudi spingono i padroni di casa verso la sesta vittoria. Brescia prosegue la propria striscia vincente nel lunch match di oggi, mentre dura poco più di 3 quarti la resistenza della Grissin Bon Reggio Emilia, in formazione rimaneggiata a causa di diverse, pesanti assenze. Al PalaGeorge di Montichiari, la Leonessa di Andrea Diana riesce ad imporsi per 79-69 mantenendo cosi la prima posizione ed entrando nella storia. Mai prima d'ora, Brescia era stata capace di vincere le prime 6 partite. Partono meglio gli ospiti che volano sullo 0-4, ma poi devono cedere al maggior ritmo degli avversari che volano sul 18-10. Landry è in gran spolvero e vuole festeggiare la nascita della quartogenita Madison Eva e mette a referto 5 canestri di fila. Alla prima sirena, Brescia vola sul +16 (31-15) ma Reggio Emilia nel secondo quarto Reggio piazza un minibreak e torna in partita volando sul 35-23. Il solito Della Valle si carica la squadra sulle spalle spingendola fino al -7 (39-32). Brescia fa fatica a mantenere la doppia cifra di vantaggio e chiude il terzo quarto sul +9 al 30’ (58-49) lasciando però ancora aperti gli spiragli per una rimonta nell'ultimo quarto, che non arriverà. Michele Vitali, nel quarto decisivo, piazza 6 punti e la Leonessa vola a +19 (71-52) con 6’ ancora da giocare. Nel finale la Leonessa si rilassa e Reggio arriva a -9 (75-66) a 1’ dalla fine, quando ormai però è tardi. Brescia vince di 10 punti, 79-69 e brinda ancora al primo posto in classifica. Brescia: Landry 15, Hunt 14, Vitali M.13. Reggio Emilia: Wright 21, Della Valle 18, Reynolds 13.