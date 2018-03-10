Home LegaBasket Serie A, anticipo 21° turno: stasera Trento-Varese (ore 20:30)

di Redazione 10/03/2018

L'anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket maschile vede i riflettori puntati sul PalaTrento, dove la Dolomiti di coach Buscaglia tornerà in campo davanti ai propri tifosi. L'avversaria di turno è la Openjobmetis Varese, che è attualmente dodicesima in classifica con 8 punti di vantaggio sulla Vuelle Pesaro: un divario che sembra piuttosto rassicurante, ma gli uomini di Caja ce la metteranno comunque tutta per provare a conquistare un successo prestigioso, che a questo punto della stagione risulterebbe anche decisivo. Non a caso il coach di Trento, Maurizio Buscaglia, invita i suoi giocatori a stare in guardia e a scendere in campo con la giusta concentrazione. "Loro sono una squadra tonica, quadrata e in forma, che sa quello che vuole e con un allenatore che sa come farla giocare bene come Attilio Caja", ha detto Buscaglia al portale Basketnet. Per il coach della Dolomiti, nel match di stasera riuscirà a prevalere chi avrà il maggior controllo palla e il predominio a rimbalzo. "Ma dovremo essere bravi anche ad allargare il campo - aggiunge Buscaglia - correndo anche in orizzontale e non solo in verticale". Mancherà Gutierrez, mentre Beto Gomes dovrebbe farcela seppure sia in condizioni non ottimali. In casa Openjobmetis c'è la consapevolezza di dover affrontare una delle trasferte più dure, ma anche la convinzione di poter fare bene. "Trento sta recuperando dopo un inizio così così - spiega Caja - Sono dotati di un grande atletismo e tanta aggressività in difesa. Servirà grande attenzione in fase di esecuzione: buoni blocchi, buoni smarcamenti, passaggi precisi". Varese si presenterà in Trentino con la formazione al completo, visto il pieno recupero di capitan Ferrero, che ha smaltito la distorsione alla caviglia che lo ha costretto ai box nel match contro Pistoia. Qualche preoccupazione per Stan Okoye, che ha accusato un problemino al polpaccio: niente di grave per il nigeriano, che sarà della partita.