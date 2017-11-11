Caricamento...

Serie A, anticipo di lusso: a Trento arriva una Milano "ferita"

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2017

Anticipo di lusso quello in programma stasera tra la Dolomiti Trento e l'Olimpia Milano, valevole per il settimo turno del campionato di Serie A di basket maschile. Al PalaTrento, il team di Buscaglia proverà a conquistare un successo fondamentale sia per la classifica che per il morale, mentre l'Olimpia non può permettersi un altro stop dopo la figuraccia rimediata in Eurolega. Sì, perchè la settimana europea è andata in maniera molto diversa per i due team. Se Trento è tornata finalmente a vincere in Eurocup contro la Ratiopharm Ulm (77-66) grazie ad uno splendido Flaccadori, Milano ha incassato una batosta pesantissima davanti al proprio pubblico: lo Zalgiris si è infatti imposto al Forum con il punteggio di 62-94, con i biancorossi praticamente massacrati dai lituani. In campionato, per Trento, le cose non vanno benissimo: il team di Buscaglia (che dovrà ancora fare a meno di Shileds, ndr) è partito piuttosto male e ora è costretto a recuperare se non vuole perdere troppo contatto con le posizioni di vertice. Battere Milano ridarebbe anche una certa convinzione ad una squadra che sembra aver perso lo smalto della scorsa stagione, quando in semifinale umiliò proprio l'Olimpia prima di cedere in finale scudetto contro Venezia. La pensa così anche uno degli uomini chiave dei padroni di casa, Diego Flaccadori, autore di una grande gara in Eurocup: "Vincere contro Milano rappresenterebbe un grande rilancio, e chiuderebbe alla grande una settimana chiave - le parole di Flaccadori riportate su "Pianetabasket" - in ogni caso questa per noi dovrà essere una partita costruttiva, contro una grandissima squadra". Non è ancora chiaro se Pianigiani deciderà di buttare nella mischia il nuovo arrivato Curtis Jerrells, anche perchè mercoledì l'Olimpia è attesa da una gara delicatissima a Valencia, che potrebbe decidere il futuro europeo di Milano. Palla a due alle 20:45, diretta su Eurosport 2 e Eurosport Player.
