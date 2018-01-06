Home LegaBasket Serie A, è bagarre Final Eight: Sassari-Trento sfida thriller

di Redazione 06/01/2018

Con il quattordicesimo turno ormai alle porte, è grande bagarre tra i team che si contenderanno gli ultimi posti rimasti per l'accesso alle Final Eight. Gli ultimi due turni di questo girone d'andata decreteranno infatti le otto squadre che andranno a giocarsi la Coppa Italia a Firenze (dal 15 al 18 febbraio 2018). Per quanto riguarda il programma di domani - via alle 12 con la sfida tra Cantù e Capo d'Orlando - una delle sfide più interessanti in ottica Final Eight è senza dubbio quella tra la Dinamo Sassari e la Dolomiti Trento. La formazione di casa prova a risollevarsi dopo le due sconfitte al supplementare patite contro Venezia e Avellino; gli ospiti arrivano invece da un periodo particolarmente positivo, grazie alla serie di vittorie che ha permesso agli uomini di Buscaglia di risalire prepotentemente la classifica dopo un avvio a dir poco turbolento. In conferenza stampa, coach Pasquini ha provato a caricare i suoi, invitando anche il pubblico del Palaserradimigni a spingere la Dinamo verso un successo che vorrebbe dire quasi certamente Final Eight. Di fronte, però, c'è un team che ha vinto tutte le ultime nove partite tra campionato e Champions. "Giochiamo contro una squadra che sta molto bene - ha detto Pasquini al quotidiano "Unione Sarda" - che ha grande qualità a livello difensivo, perché è molto fisica e da quando è rientrato il centro Hogue può proporre tanti assetti diversi, ma siamo pronti a guadagnarci il pass per Firenze". Dall'altra parte, Trento è tornata finalmente a giocare quel basket che aveva letteralmente incantato per tutta la durata della scorsa stagione. L'Aquila vuole completare la sua rincorsa vincendo in Sardegna e garantendosi così le Final Eight di Firenze: non a caso l'assistente allenatore Vincenzo Cavazzana ha parlato di un vero e proprio spareggio. "Sarà molto importante l'approccio - ha detto Cavazzana - Siamo tornati ad emozionare il nostro pubblico".