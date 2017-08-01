Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Serie A, ecco i calendari: Venezia ricomincia da Varese, subito Avellino - Reggio Emilia

Redazione Avatar

di Redazione

01/08/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Serie A, ecco i calendari: Venezia ricomincia da Varese, subito Avellino - Reggio Emilia
Il momento che tutti aspettavano è finalmente arrivato. La Lega Basket, nella giornata di ieri, ha infatti reso noti i calendari della Serie A di basket maschile per la prossima stagione. Si parte domenica 1 ottobre, e la prima giornata propone subito degli incroci particolarmente interessanti. Il primo sguardo va chiaramente ai campioni in carica della Reyer Venezia, che esordiranno sul parquet della Openjobmetis Varese per quello che non sembra essere un match troppo insidioso per gli uomini allenati da coach De Raffaele. Molto più equilibrio, almeno sulla carta, nella sfida che vede di fronte la Sidigas Avellino e la Grissin Bon Reggio Emilia, tra le protagoniste in questi ultimi anni e desiderose di "un posto al sole". Altro match di grande interesse è quello del PalaTrento, dove l'Aquila affronterà la neopromossa e ambiziosissima Virtus Bologna, mentre l'Olimpia Milano comincerà la sua stagione di 'riscatto' in casa della Vanoli Cremona, momentaneamente reinserita in attesa della delibera ufficiale da parte del Presidente federale. Il grande ex Alessandro Gentile tornerà nella 'sua' Milano alla sesta giornata, quando la Virtus scenderà in campo al Forum di Assago. Niente 'stop' nel periodo natalizio, anzi doppio impegno: uno martedì 26 dicembre (con anticipo al 23 dicembre per Trento, Reggio Emilia e Torino a causa del turno di Eurocup previsto per il 27 dicembre) e uno martedì 2 gennaio. Non solo campionato negli impegni dei vari team: la stagione, infatti, sarà aperta dalla Supercoppa Italiana in programma nel weekend del 23-24 settembre, mentre la Final Eight di Coppa Italia si disputerà dal 15 al 18 febbraio. GALLINARI, IL COMMENTO DI PETRUCCI: "ERRORE GRAVE"  "Quello di Gallinari è stato un errore grave". Il commento del presidente FIP Gianni Petrucci sul gesto che è costato l'Europeo al Gallo (cazzotto a Kok e frattura del metacarpo, ndr) è totalmente in linea con quello già espresso da Ettore Messina. "Danilo ha compreso di aver sbagliato - ha aggiunto Petrucci - Ora sta alla squadra compattarsi per reagire positivamente".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Virtus Bologna, Lafayette è ufficiale. Cantù ingaggia Charles Thomas

Articolo Successivo

Infortunio Gallinari, durissime le parole di coach Messina: 'Gesto incondivisibile'

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

22/05/2018